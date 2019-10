Itsenäisyyspäivän juhlien teemaksi tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu – "Jokainen voi osaltaan edistää kunnioittavaa keskustelukulttuuria"

Linnan juhlien kutsujen postitus on alkanut.

Minna Akimo

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlanvastaanoton teemaksi on tänä vuonna valittu tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu.

Teeman mukaisesti itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle presidenttipari kutsuu henkilöitä, jotka toiminnallaan edistävät luotettavan tiedon välittämistä ja yhteiskunnallista keskustelua.

– Jokainen voi osaltaan edistää kunnioittavaa keskustelukulttuuria sekä vahvistaa luottamusta tietoon ja asiantuntijuuteen, ja mikä olennaisinta, pysyä totuudessa. Tämä rakentaa luottamusta”, presidentti Sauli Niinistö sanoo.

Suomalaisten suhde tietoon on muuttunut myös teknologisen kehityksen myötä. Tietoa on helposti saatavilla ja kynnys osallistua erilaisiin keskusteluihin on madaltunut, mutta samalla yhteiskunnallisen keskustelun sävyt ovat koventuneet.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Suomen vahvuutena on aina ollut kyky toimia yhdessä, tilan antaminen erilaisille mielipiteille ja tiedon monipuolinen käyttäminen, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo.

Presidenttipari kutsuu Presidentinlinnaan noin 1 700 suomalaista. Kutsuvieraina on myös sotiemme veteraaneja ja lottia.

Juhlavastaanoton kutsujen postitus on myös alkanut.

Viime vuoden itsenäisyyspäivän vastaanoton teemana oli ilmasto ja ympäristö, joka näky muun muassa rouva Jenni Haukion pukuvalinnassa.

Vuonna 2017 juhlien teema oli sukupolvien kohtaaminen ja vuonna 2016 juhlavastaanoton teemaksi oli valittu Suomen vahvuudet.