Uefan jalkapallolähetyksiä näyttävät ravintolat tehosyyniin

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) tekee tarkastuksia kuluvalla kaudella Uefan Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan jalkapallolähetyksiä esittäviin ravintoloihin. Tarkastuksissa selvitetään esitetäänkö ottelut asianmukaisin luvin.

Uefan jalkopallolähetyksien oikeudet ovat MTV Oy:llä. Sisältöjen esittäminen julkisesti edellyttää oikeudenhaltijan lupaa eli voimassaolevaa C More Sport -ravintolatilausta, jonka yrityshinta määräytyy ravintolan asiakaspaikkojen mukaisesti. Yksittäisille kuluttajille tarkoitettua rinnakkaiskorttia tai C More -suoratoistopalvelua ei ole lupa käyttää otteluiden julkiseen esittämiseen ravintoloissa.

– TTVK:n suorittama valvonta ja asiasta tiedottaminen ovat tehokkaita tapoja muistuttaa ravintoloitsijoita siitä, että otteluiden julkiseen esittämiseen tarvitsee luvan. Olemme tyytyväisiä, että tarkistuskierrokset ovat käynnistymässä ja mahdollisiin oikeudenloukkauksiin päästään puuttumaan, C Moren Business Manager Joakim Ekholm MTV:ltä kertoo TTVK:n tiedotteessa.

– Yksityisasiakkaille tarkoitettujen palveluiden käyttö kaupallisessa toiminnassa aiheuttaa selkeän markkinahäiriön, jossa asianmukaisen luvan hankkineet ravintolat ovat epäreilussa kilpailutilanteessa. On kaikkien etu, että mahdollisiin epäkohtiin puututaan, toteaa TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.

MTV Oy on yksi TTVK:n edustamista jäsenorganisaatioista.