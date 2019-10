Pohjoismaiden neuvosto jakoi palkintonsa – Greta Thunberg kieltäytyi ympäristöpalkinnosta, kirjallisuuspalkinto Tanskaan

Pohjoismaiden neuvosto jakoi vuoden 2019 palkintonsa tiistai-iltana. Neuvosto jakaa vuosittain viisi palkintoa: elokuvapalkinnon, kirjallisuuspalkinnon, lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon, musiikkipalkinnon sekä ympäristöpalkinnon.

Palkinnot ovat noin 47 000 euron suuruisia.

Neuvoston ympäristöpalkinto myönnettiin ruotsalaiselle Greta Thunbergille. Palkinto myönnettiin 16-vuotiaalle tämän inspiroitua miljoonia ihmisiä vaatimaan ilmastotoimia tässä ja nyt. Ympäristöpalkinnon luovutti ruotsalainen ympäristöaktivisti Noura Berrouba.

Nuori ilmastoaktivisti kuitenkin kieltäytyi palkinnosta.

– Ruotsissa eletään yhä niin kuin olisi neljä maapalloa. Ja se pätee muihinkin Pohjoismaihin. Ilmastoliike ei tarvitse enää yhtään enempää palkintoja, Thunbergia edustaneet FridaysForFuture-liikkeen ilmastoaktivistit Sofia ja Isabella Axelsson ilmoittivat gaalassa.

Tämän vuoden ympäristöpalkinnon teemana olivat ”aloitteet, jotka edistävät kestävää kulutusta ja tuotantoa tekemällä vähemmällä enemmän ja paremmin”. Neuvoston mukaan Greta on onnistunut paremmin kuin kukaan muu lisäämään ilmasto- ja ympäristötietoisuutta Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 kirjallisuuspalkinto myönnetti tanskalaiskirjailija Jonas Eikan novellikokoelmalle Efter Solen (”Auringon jälkeen”).

Palkittava teos muistuttaa siitä, että kirjallisuudesta on paljon muuhunkin kuin vain heijastelemaan sitä, minkä jo ennestään tiedämme.

Novellikokoelma yllätti ja hurmasi palkintolautakunnan globaalilla näkökulmallaan, aistikkaalla ja ilmaisuvoimaisella kielellään sekä kyvyllään puhua aikamme poliittisista haasteista ilman selkeää paikkasidonnaisuutta.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon sai norjalaiskirjailija Kristin Roskiften kuvakirja Alle sammen teller (”Kaikki laskevat” tai ”Kaikilla on merkitystä”). Neuoston mukaan teos on erilainen ja ainutlaatuinen genrensä edustaja. Kirjan voi lukea monta kertaa ja löytää aina uusia yksityiskohtia.

Palkinnon jakoi Ruotsin pääministeri Stefan Löfven tilaisuudessa, joka lähetettiin suorana Tukholman Konserttitalosta tiistai-iltana.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 musiikkipalkinnon sai islantilainen esiintyvä taiteilija ja multi-instrumentalisti Gyða Valtýsdóttir. Perustelujen mukaan Gyða Valtýsdóttirin persoonallinen ääni, instrumentaalinen kekseliäisyys ja aivan omanlaisensa viehätys korostavat hänen huomattavaa ammattitaitoaan. Musiikkipalkinnon luovutti kapellimestari ja aikaisempi palkinnonsaaja Susanna Mälkki.

Elokuvapalkinto myönnettiin tanskalaiselokuva Queen of Heartsille, jonka on ohjannut May el-Toukhy. Käsikirjoituksen ovat tehneet May el-Toukhy ja Maren Louise Käehne, ja tuotannosta vastaavat Caroline Blanco ja René Ezra.

Palkintosumma jaetaan tiimin kesken.

Palkintolautakunta perustelee päätöstään sillä, että Queen of Heartsissa tekijät antavat yleisön määritellä näkökulman ja opetuksen sekä tuomita päähenkilö Annen, joka astuu kielletylle alueelle aloittamalla suhteen poikapuolensa kanssa.