Poliisin selvitys toiminnasta Helsingissa kurdien mielenosoituksen aikana sai ministeri Ohisalon tyytyväiseksi

Poliisihallitus on toimittanut selvityksen poliisin toiminnasta 19. lokakuuta järjestetyssä mielenosoituksessa Helsingissä.

Selvityksen mukaan poliisi toimi sekä 19. lokakuuta että 14.10. järjestettyyn mielenilmaukseen liittyen asianmukaisestio.

– Kiitän seikkaperäisestä selvityksestä. Selvityksen perusteella poliisin ennakkoarvio siitä, että mielenosoituksessa saattaa syntyä järjestyshäiriöitä, oli perusteltu. Selvitys on kattava ja tilanteen kulku sellainen, että poliisilla olisi ollut perusteet keskeyttää mielenosoitus. Olen tyytyväinen siihen, että siihen ei menty, vaan poliisi turvasi kokoontumisoikeuden toteutumisen ja rauhoitti tilanteen rajatummin keinoin. Näin mielenosoitus sai jatkua välikohtauksesta huolimatta, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo tiedotteessa.

– Kokoontumisoikeus ja sananvapaus ovat tärkeitä arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Kannustan siihen, että mielenosoittajat neuvottelevat poliisin kanssa etukäteen käytännöistä mielenosoituksessa. Näin voidaan varmistaa mielenosoitusten hyvä sujuminen ilman välikohtauksia jo ennalta. Lisäksi on tärkeää, että Helsingin poliisi on keskustellut mielenosoittajien kanssa myös tapahtuman jälkeen.

Vuoropuhelu ja avoimuus ovat avaimia luottamuksen rakentamiseen, ministeri Ohisalo korostaa.

– Poliisin varustautuminen mielenosoitukseen herätti keskustelua. Saadun selvityksen perusteella joukkojenhallintaan erityiskoulutettujen ja -varustettujen poliisien käyttö oli perusteltua perustuen tilaisuuden uhka-arvioon. Raskaampaa varustusta ei käytetä ilman painavia perusteita. Tässäkin tapauksessa varustautuminen oli välttämätöntä yleisön ja poliisin turvallisuuden takaamiseksi, Ohisalo sanoo.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisin tehtävä on turvata perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus järjestää kokouksia ja mielenosoituksia ja osallistua niihin. Samalla poliisin velvollisuus on turvata ihmiset ja ympäristö mielenilmauksissa.

– Kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti, osallistujien ja sivullisten turvallisuutta vaarantamatta. Poliisilla on oikeus antaa ohjeita ja määräyksiä turvallisuuden varmistamiseksi ja näitä määräyksiä on kaikkien noudatettava. Rajoittavia määräyksiä ei koskaan anneta kevyin perustein, korostaa poliisiylijohtaja Kolehmainen tiedotteessa.