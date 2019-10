Tallink joutuu perumaan Silja Symphonyn huomiset lähdöt. Helsingin ja Tukholman väliä liikennöivä alus kärsii teknisistä ongelmista eikä pääse lähtemään Tukholman satamasta.

Tallinkin mukaan laivan evävakaimessa ilmeni vikaa laivan saavuttua Tukholmaan sunnuntaina aamulla. Laivalla on noin 2 100 matkustajaa. He saavat yöpyä laivassa. Tallinkin mukaan laivalla on matkustajia, joilla on varattuna lentoja Helsingistä. Heille järjestetään kyyti Galaxyn kyydillä Turkuun. Muihin asiakkaisiin yhtiön asiakaspalvelu on yhteydessä maanantaina.