Pääministeri Rinne pelkää, että Isis-johtajan surmaaminen voi lisätä kostoiskuja – "Taistelua ei ole voitettu"

Minna Akimo

Tiedot Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadin mahdollisesta surmaamisesta voivat lisätä terrorijärjestön kostoriskiä, sanoo pääministeri Antti Rinne (sd).

– Taistelu Isis-joukkoja vastaan ei ole loppuun asti voitettu, edelleenkään. Jos nämä dramaattiset tapahtumat pitävät paikkansa, johtajan tappaminen käytännössä lisää koston riskiä jonkin verran.

Amerikkalaismediat ovat laajasti kertoneet, että Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi olisi kuollut Luoteis-Syyriassa Idlibin alueella tehdyssä sotilasoperaatiossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti kuoleman hetki sitten pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Rinteen mukaan EU:n mahdollisuudet toimia Syyrian konfliktin ratkaisemiseksi ovat heikot. Tämä johtuu Rinteen mukaan muun muassa siitä, että EU:ssa vaaditaan yksimielisiä päätöksiä, joka tekee nopeasta reagoinnista mahdotonta.

– Mielestäni EU:n kyky toimia ulkopolitiikassa on osittain heikko. Aika usein siellä taustalla on se, että vaaditaan yksimielisiä päätöksiä. Suomi on jo pitkän aikaan ollut sitä mieltä, että ulkopolitiikan lohkossa olisi järkevää löytää määräenemmistöinen päätöksentekotapa, jolloin voitaisiin reagoida nopeasti.

Tanska hyväksyi kuluneella viikolla lain, jonka mukaan vierastaistelijaksi lähteneiltä voidaan peruuttaa maan eli Tanskan kansalaisuus.

Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla Rinteeltä kysyttiin voitaisiinko Suomessa toimia samalla tavalla.

– Jos Suomen kansalainen haluaa päästä Suomeen, hänellä on aina oikeus palata takaisin Suomeen, riippumatta mitä on tapahtunut. Tämä ei ole ulkopolitiikkaa, vaan kyse on perusoikeuksista, Rinne sanoi.

Hänen mukaansa Suomi tekee Al-Holin leirillä olevien suomalaisnaisten ja heidän lastensa jatkuvasti yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Rinne kertoi olevansa hyvinkin tarkasti perillä, mitä leirillä tapahtuu.

Hän kuittaisi myös edellisen hallituksen sisäministerin Kai Mykkäsen (kok) kritiikin, etteikö hallitus olisi tehnyt riittävästi töitä leirillä olevien lasten pelastamiseksi.

– Väite, ettei olisi tehty mitään, ei pidä paikkansa. Me teemme jatkuvasti yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Tilannetta on hahmotettu ja on tehty erilaisia toimenpiteitä, jotka tähtäävät inhimillisen hädän lievittämiseen ja siihen, että Suomen kansalaisilla on turvallista elää, Rinne sano.

Haastattelutunnin alussa Rinne kertoi kannattavansa pysyvää kesäaikaa. Viime yönä Suomi siirtyi jälleen kesäajasta talviaikaan

– Henkilökohtainen kantani on se, että voitaisiin pysyä kesäajassa. Illat olisivat valoisimpia pidempään.

Kellojen siirtelystä on Euroopan neuvostossa hyväksytty lakialoite, jonka mukaan siirtely kesä- ja talviaikaan päättyisi EU-maissa vuonna 2021.

Asia on kuitenkin vielä jumissa neuvostossa, joten kellojen siirtelystä kesä- ja talviajan välillä ei päästä vielä eroon.

– Vuosi 2021 näyttää nyt epävarmalta, että silloin päästäisiin eroon tästä kellojen siirtelystä, hän sanoo.