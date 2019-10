Ilmailuala liittyy tukilakolla Postin työtaisteluun, Teollisuusliitto päättää asiasta aikaisintaan marraskuussa

Joonas Kuikka

Ilmailualan unioni IAU on valmis tukilakkoon Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n ja Postin työehtosopimuskiistassa, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ennen lakkoa.

PAU aikoo aloittaa lakon maanantaina 11. marraskuuta ja jatkaa sitä 24. marraskuuta saakka, jos pakettilajittelijoiden tilanteeseen ei sitä ennen saada selvyyttä. Posti on siirtämässä pakettilajittelijat Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin.

Ammattiliitto PAU pyysi tukilakkoja muiltakin SAK:n liitoilta. Postin työehtosopimusten siirron kautta vyyhtiin kytkeytyvä Teollisuusliitto ei ollut vielä torstaina tehnyt päätöstä tukilakosta.

– Teollisuusliiton hallitus käsittelee PAU:n tukipyyntöä omassa kokouksessaan. Etukäteen emme ota kantaa julkisuudessa PAU:n pyyntöön. Teollisuusliiton seuraava kokous on 8. marraskuuta, kertoi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sähköpostitse.

IAU:lle oli helppo päätös ilmoittautua eturintamassa mukaan PAU:n tukilakkoon. IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaari kertoo Lännen Medialle, että heillä on vastaava kokemus työehtosopimusten siirrosta johtuvasta kiistasta.

Vuonna 2013 LSG Sky Chefs -yhtiö yritti siirtää Finnairin ateriapalvelut IAU:sta PAM:in piiriin, mikä olisi tarkoittanut palkan laskua.

– Silloin saimme muiden liittojen tuella torjuttua aikeen. Ymmärrämme hyvin PAU:n tilanteen. Meille tämä oli aika selvä päätös, Haapasaari sanoo.

IAU:n tukilakko pysäyttäisi Postin kuljetukset ulkomaille lentoteitse. PAU:n lakko taas alkaa toteutuessaan kaikissa postinjakelu, käsittelyn ja kuljetuksen työtehtävissä, mutta lakon piiriin ei kuitenkaan kuuluisi kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä työtehtäviä.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan ammattiliitot eivät voi vaikuttaa siihen, että pakettityöntekijät siirtyvät PAU:n työehtosopimuksesta Teollisuusliiton alle.

– Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja työehtosopimukset perustuvat pääsääntöisesti siihen, miten työnantaja on järjestäytynyt. Postipalvelut Oy on Medialiiton jäsen, ja tätä kautta heidän sopimus on Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen. Työnantaja omalla järjestäytymisellään ratkaisee asian, ei ammattiliitot, sanoo Aalto.

IAU:n Haapasaaren mielestä on kuitenkin ongelmallista, jos jäsenet ovat eri liitossa, kuin missä työehdoista sovitaan.

– Tuemme pyrkimystä, että PAU sopii työehdot, kun heillä on jäsenet.

Posti on sisäisessä viestinnässä väittänyt, että PAU:n lakko olisi laiton. PAU:n mukaan lakko on laillinen. Se vaatii Postia viemään asian työtuomioistuimeen.

IAU on samoilla linjoilla.

– Posti ilmeisesti tekee sitten haastehakemuksen, toteaa Haapasaari.

Hänen mukaansa IAU tukee lakkoa, jos se työtuomioistuimessa todetaan lailliseksi. Laitonta lakkoa ammattiliitto ei tue.

PAU:n ja Palvelualojen työnantajien Paltan neuvottelut jatkuvat maanantaina valtakunnansovittelijan toimistolla. Nykyinen työehtosopimus päättyy lokakuun lopussa.

– Tilanteeseen ei kaivata uusia hämmentäjiä, kommentoi Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto tiedotteessa.