Kevytautolait lykkääntyvät vuodella – riskeerasi Euroopan komission käynnistävän rikkomusmenettelyn Suomea vastaan

Kevytautot mahdollistavien lakien voimaantulo siirtyy vuodella eteenpäin. Euroopan komissio antoi Suomelle aiemmin moitteita kevytautohankkeesta ja nyt on tarkoitus selvittää miten lainsäädäntöä olisi mahdollista muuttaa Euroopan unionin lainsäädännön mukaiseksi. Lainsäädännön on lykkäyksen jälkeen tarkoitus astua voimaan 1.11.2020.

Kevytautot ovat T1-luoka eli traktoriluokan ajoneuvoja, jotka on muutettu vuonna 2015 tai sen jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta eli henkilöautosta. Kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa ja sen omamassa ajokuntoisena voi olla enintään 1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon käyttövoimana on yksinomaan sähkö. Säädökset sallisivat 15 vuotta täyttäneen kuljettaa kevytautoa mopoautokortilla.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen kevytautolakien voimaantulon lykkäämisestä 16.10.2019. Jos lait olisivat astuneet voimaan niiden nykyisessä muodossa, olisi Euroopan komissio voinut käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee kevytautoja koskevien lakien muutoksia tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja EU:n komission kanssa.

Tarkoitus on selvittää mahdollisimman nopeasti, onko löydettävissä ajokorttidirektiivin mukainen ratkaisu komissiota tyydyttävällä tavalla. Jos ratkaisua ei löydy, on mahdollista, että hallitus esittää myöhemmin kevytautoja koskevien lakien kumoamista.

