Nuoren miehen auto lensi ojan kautta katolleen Eurassa

Ala-Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen Luvalahdentiellä Eurassa tapahtuneesta tieliikenneonnettomuudesta torstaina vähän ennen yhtätoista. Nuoren miehen auto oli ajautunut ojaan ja heittänyt katolleen. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja kenellekään, mutta kuljettaja viedään vielä tarkastukseen.

– Mies ei itse osannut sanoa miksi näin oli käynyt. Jäljistä päätellen auto olisi haukannut ojaan ja lentänyt siitä katolleen. Mitään hullunomaista ylinopeuttakaan ei tässä ole ollut, kertoo palomestari Harri Salonen Ala-Satakunnan pelastuslaitokselta.

Salonen kertoo, että alueen nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa ja arvioi, että kuski on mahdollisesti ajanut 70 kilometriä tunnissa.

Paikalla on liikenteenohjaus ja hinausauto on tilattu nostamaan auto. Toinen kaista on vapaa ja liikenne sujuu onnettomuuspaikalla.