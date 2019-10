Suomi luopuu muovien käytöstä ilotulitteissa ja ottaa käyttöön äänimerkin

Suomi luopuu ensimmäisenä EU:ssa muovien käytöstä ilotulitteissa. Asiasta päätettiin Suomen Ilotulitustoimialan yhdistyksen Pite ry:n vuosikokouksessa. Muovien käytöstä luovutaan asteittain. Ensimmäisenä luovutaan niin sanottujen sirpaloituvien muovien käytöstä ja viimeistään vuoden 2025 jälkeen muoveista ilotulitustuotteissa on päästy eroon kokonaan.

– Olemme jo jonkun aikaa keskustelleet valmistajien kanssa muovin korvaamisesta ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla. Uusia ratkaisuja näyttää löytyvän ja ne siirtyvät asteittain massatuotantoon lähivuosien aikana, toteaa tiedotteessa toimitusjohtaja Niila Rajala Suomen Ilotulitus Oy:stä.

Yhdistys on ottanut myös tavoitteekseen saavuttaa hiilineutraalisuus vuoden 2020 loppuun mennessä esimerkiksi pienentämällä syntyvää hiilijalanjälkeä tuotekehityksellä ja päästökompensoinnin kautta. Lisäksi tavoitteena on puolittaa ilotulitusvahinkojen määrä viiden vuoden kuluessa. Yhdistys on myös avannut uuden verkkosivuston tavoitteeseen liittyen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Alan toimijat ottavat käyttöön myös niin sanotun äänimerkin helpottamaan hiljaisen ilotulitteen valintaa. Tarkoituksena on informoida ostajaa ilotulitteen äänenvoimakkuudesta.

– Kaikki Suomessa myytävät ilotulitteet testataan valmistusmaassa myös äänenpaineen osalta EU:n standardien mukaisesti, toteaa Pite ry:n puheenjohtaja Uffe Cederqvist.

– Olemme kehittäneet testaustiedoista merkinnän, jonka avulla ostaja voi valita tilanteeseen ja paikkaa sopivan, esimerkiksi hiljaisemman, ilotulitteen. Vaikka markkinoilla on ollut hiljaisia ilotulitteita, niin niiden olemassaoloa ei välttämättä ole tiedostettu. Uudella merkinnällä valinta helpottuu, jatkaa Cederqvist.