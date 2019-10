MIkä on niin vaikeeta, että tarvitaan aina tämä työmarkkinasirkus?

Kikyyn ja työmarkkinaosapuolten itse kehittämiin ongelmiin yksinyrittäjänä tiedän toimivan ratkaisun.

Maksetaan vaan efektiivisistä työtunneista, eli palkan maksu alkaa kun sorvissa lastu irtoaa ja loppuu kun sorvi sammuu.

Tuntipalkat kohoaa rutkasti, kun kikyt, työajan lyhennykset, lomarahat ym. kohdistetaan tuntipalkkaan. Tässä näkee kuinka sairas on suomalainen yhteiskunta. Jokaisen työntekijän on työllään tehtävä lisäarvoa työnantajalleen vähintään kokonaispalkan verran, Tämä on unohtunut, ollaan pää punaisena vaatimassa vaan lisää. Tosiasiassa olemme hinnoitelleet itsemme liian kalliiksi vaarallisen monella alueella. No onneksi meillä on nyt Mr. Rinne valtakunnan puikoissa, hän osaa sanella omilleen tarvittavat kiristykset palkan muodostukseen.

