Kirjallinen kysymys yo-kirjoitusten tehtävästä – "Antaa pontta antisemitististen asenteiden kasvulle nuorissamme"

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja entinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman on jättänyt kirjallisen kysymyksen syksyn historian ylioppilaskokeessa esitetystä kysymyksestä.

Kokeessa opiskelijoita pyydetään erittelemään taulukossa ja karttasarjassa näkyviä muutoksia Palestiinan alueella ja selittämään, mistä muutokset johtuvat.

Kimmo Brandt/compic Peter Östman johti kristillisdemokraattien eduskuntaryhmää kahdeksan vuotta.

Östman huomauttaa kirjallisessa kysymyksessään, että Ylioppilastutkintolautakunnan aineistonaan käyttämä kartta on kiistellyn Palestine Solidarity Campaign -järjestön julkaisema. Aineiston lähteenä on ruotsalaisen SO-rummet -verkkosivuston artikkeli.

Ylioppilaskokeen aineistoa voi tarkastella täältä.

– On huolestuttavaa, jos kyseenalaisiin lähteisiin perustuva historian esittäminen julkisessa koulutusinstituutiossa antaa pontta antisemitististen asenteiden kasvulle nuorissamme, Peter Östman huomauttaa kirjallisessa kysymyksessään.

Britanniassa perustettu Palestine Solidary Campaignia oli vuoteen 2017 asti listattu terroristijärjestöksi World-Check-listalla. Mediassa on esitetty mahdollisuuksia sen yhteyksistä terroristijärjestö Hamasiin.

– Miten hallitus suhtautuu antisemitismistä tunnetun järjestön tuottaman erheellisen materiaalin käyttämiseen ylioppilaskirjoitusten aineistona? Millaisella menettelyllä ylioppilastututkinnossa käytettyjen tausta-aineistojen totuudenmukaisuus varmistetaan? Miten hallitus aikoo seurata puheena olevien aineistojen paikkansapitävyyttä? Östman kysyy.