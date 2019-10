Raskaan liikenteen tehovalvonnassa todettiin useita rikkeitä – lisäksi poliisi sai kiinni kahdeksan etsintäkuulutettua

Poliisi suoritti 14.–20.10. välisellä ajalla raskaan liikenteen tehovalvontaa. Valvonnan aikana tarkastettiin yhteensä 1 318 raskasta ajoneuvoa, joista kotimaisia oli 1 001 ja ulkomaisia 317. Kuljettajille määrättiin yhteensä 330 eri seuraamusta. Lisäksi annettiin 190 huomautusta. Valvontajaksosta ei tiedotettu etukäteen ja valvontaa tehtiin kaikissa poliisilaitoksissa.

Poliisin mukaan tehovalvonnan perusteella ajo- ja lepoaikarikkeet sekä ajoneuvojen huono kunto ovat suurimmat ongelmat raskaan liikenteen kohdalla.

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia todettiin yhteensä 182 tapauksessa ja ajopiirturirikkomuksia taas 24 kappaletta. Kahdenkymmenen kuljettajan matka keskeytyi epäkuntoisuuksien vuoksi ja 91 tapauksesta syntyi seuraamuksia.

Kuorman varmistamisesta kirjoitettiin rangaistus 38 tapauksessa ja kuljettajan ja ajoneuvon asiapaperirikkomuksia oli 25 kappaletta. Kolmella kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Lisäksi poliisi sai kiinni kahdeksan etsintäkuulutettua henkilöä.

Ajo- ja lepoaikarikkomukset sekä ajoneuvoissa todetut epäkuntoisuudet olivat samalla tasolla kuin aiemmin tänä vuonna tehdyissä valvonnoissa.

– Kaiken kaikkiaan vuoden 2019 aikana järjestettyjen tehovalvontajaksojen aikana muutokset ovat olleet hyvin vähäisiä, poliisitarkastaja Kari Onninen toteaa Poliisihallituksen tiedotteessa.

Vuoden 2019 aikana ajo- ja lepoaikarikkeistä on rangaistu yhteensä 712 kertaa ja ajopiirturirikkomuksista 136 kertaa. Epäkuntoisuuksista on rangaistu 236 kertaa ja matkan teko on keskeytynyt 47:ltä kuljettajalta.