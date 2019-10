Harjavallan nuorta puukottajaa epäillään murhan yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä

16-vuotias tyttö hyökkäsi teräaseen kanssa 52-vuotiaan naisen kimppuun perjantaiaamuna Harjavallassa. Tyttö aiheutti naiselle hengenvaaralliset vammat ja pakeni paikalta aiheuttaen suuren etsintäoperaation.

Lounais-Suomen poliisi on viikonlopun aikana päässyt kuulustelemaan tapahtuneeseen liittyviä henkilöitä.

Teknistä tutkintaa on tehty tapahtumapaikalla ja sen lähiympäristössä.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä tekoon liittyvän suunnitelmallisuutta. Esitutkinnassa on lisäksi selvinnyt, että asianomistajalta on anastettu omaisuutta.

Teon suunnitelmallisuudesta ja uhriin kohdistetun väkivallan määrästä johtuen esitutkinnan nimikkeiksi on tarkentunut murhan yritys ja törkeä ryöstö.

Poliisin saaman vahvistetun tiedon mukaan uhri on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa. Epäillyn osalta asia on käsittelyssä terveydenhuoltoviranomaisilla ja salassapitosäännöksistä johtuen poliisi ei voi siihen liittyen tiedottaa enempää.

Iltalehden tietojen mukaan rikos olisi tapahtunut Harjavallan keskustassa sijaitsevassa Eemeli-lastensuojeluyksikössä. Lehtitietojen mukaan epäilty tyttö olisi lastensuojelun asiakas ja uhri työntekijä.

Poliisilla ei ole tällä hetkellä mitään syytä epäillä muiden henkilöiden osallisuutta tekoon.

Korjattu tieto uhrin tilasta: Poliisi korjasi, että uhri on yhä sairaalahoidossa 21.10. kello 13.38.