Naantalissa yhdeksän kymmenestä tytöstä on ottanut HPV-rokotteen – talousarvioesitys lupaa rokotetta ensi vuonna myös pojille

Noin 70 prosenttia tänä syksynä yläkoulun aloittaneista tytöistä on saanut HPV-rokotteen.

Papilloomavirusrokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan. Se annetaan tytöille alakoulun viidennellä luokalla. Kuitenkin rokotuskattavuus vaihtelee Suomessa paikkakunnittain suuresti.

– Ruotsissa koko maan HPV-rokotusten kattavuus on 85 prosenttia. On vaikea ymmärtää, miksi meillä lähes kolmannes jättää rokotteen ottamatta. Tutkimustiedon mukaan rokote on turvallinen ja antaa parhaan ja pitkäaikaisimman suojan syöpää vastaan, kun se otetaan riittävän aikaisin. Siksi sen ottamista ei kannata lykätä, sanoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino.

Parhaimmillaan Suomessa on useita paikkakuntia, joissa yhdeksän tyttöä kymmenestä on saanut HPV-rokotteen. Tällaisia ovat muun muassa Naantali, Vesilahti, Siilinjärvi, Inari ja Hanko.

Lisäksi esimerkiksi Loimaa, Somero ja Valkeakoski ovat yli 80 prosentin kattavuusaluetta.

Suurista kaupungeista korkein rokotuskattavuus on Vantaalla, missä HPV-rokotteen on saanut 75 prosenttia vuonna 2006 syntyneistä tytöistä.

Kaiken kaikkiaan Varsinais-Suomessa rokotuskattavuus papilloomavirusta vastaan on 73,9 prosenttia, hieman koko Suomen kattavuutta parempi. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisesta rokotusrekisteristä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Rokotuskattavuus on kaikkein alhaisin Pohjanmaan rannikkoalueella.

Esimerkiksi Raahessa, Porissa ja Pietarsaaressa alle puolet 2006 syntyneistä tytöistä on saanut HPV-rokotteen. Maakunnista Pohjois-Savossa HPV-rokotteen saa 83 prosenttia tytöistä, kun Pohjanmaalla osuus on vain 54 prosenttia.

HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita eri syöpiä, kuten suuontelon, suunielussa erityisesti kielentyven ja nielurisojen sekä peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien syöpiä. Lisäksi HPV aiheuttaa osan alanielun, kurkunpään, nenänielun ja suunielun muiden alueiden syövistä. Paras keino suojautua tartunnalta on HPV-rokote, sillä rokote estää noin 90 prosenttia kohdunkaulan syövästä ja jopa 95 prosenttia kahden yleisimmän HPV-tyypin aiheuttamista kohdunkaulan syövän esiasteista.

Rokote tuli osaksi kansallista rokotusohjelmaa vuonna 2013. Se annetaan tytöille alakoulun viidennellä luokalla.

Rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. Tällä hetkellä HPV-rokote annetaan vain tytöille, mutta hallituksen talousarvioesityksen mukaan myös pojat saavat rokotteen ensi vuonna.