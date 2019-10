Viron poliisi: Silja Europalta löytyi kaksi kuollutta nuorta aikuista, ei merkkejä väkivallasta

Eri hyteistä löytyneet kuolleet olivat Suomesta.

Milja Rämö

Mari Areva

STT, Helsinki

Tallink Siljan Europa-laivalta löytyi sunnuntaina aamulla kaksi kuollutta nuorta aikuista, kerrotaan Viron poliisista. Poliisin tiedottajan Barbara Lichtfeldtin mukaan tapaukset eivät liity toisiinsa. Alus oli aamulla Tallinnan satamassa.

Ensimmäinen ruumis, 25-vuotias nainen, löydettiin aamulla kello kolmen aikaan. Toinen ruumis, 21-vuotias mies, löydettiin viiden aikaan. He löytyivät eri hyteistä. Molemmat ovat Viron poliisin mukaan Suomesta. Heidät on lähetetty ruumiinavaukseen. Lichtfeldt kertoo, että tulosten saamisessa kestää viikkoja.

Lichtfeldt ei vastannut kysymykseen siitä, epäilläänkö tapauksiin liittyvän rikosta. Hän sanoi, että tapauksissa ei ollut merkkejä väkivallasta.

Helsingin poliisista kerrotaan, ettei Tallinnan poliisista ole toistaiseksi otettu yhteyttä. Suomessa tutkinta kuuluu Helsingin poliisille.

Myös Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd vahvistaa tiedon kahden ruumiin löytymisestä.

– Olen saanut saman tiedon, Nöjd sanoo.

Nöjdin mukaan hänen tiedossaan ei ole, että tapaukset liittyisivät toisiinsa tai että nainen ja mies olisivat matkustaneet samassa seurueessa.

– Meidän tiedon mukaan on sattumaa, että on kaksi tällaista tapausta. Poliisi osaa kertoa tästä tarkemmin, en tiedä, millaisia tutkimuksia he tekevät.

Nöjdin mukaan poliisi ei ainakaan aamuyöllä laivalla tuonut ilmi, että kuolemiin liittyisi rikosepäilyjä.

Risteilyalus pääsi lähtemään kohti Helsinkiä suunnitellusti sunnuntaina kello 12.30.