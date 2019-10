Työryhmä selvittää kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittamista

Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on pohjustaa keväällä 2021 voimaan astuvaa kalastusrajoitusta. Nykyinen valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi astui voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt lisäksi 262 sopimusta kalastuksen rajoittamisesta vesialueen omistajien kanssa. Nämä sopimukset päättyvät vuoden 2020 lopussa.

– Tavoitteena on yhteistyössä sidosryhmien ja alueen toimijoiden kanssa aikaansaada alueelle kalastussäännöt, jotka jatkossakin turvaavat saimaannorppakannan kasvun ja mahdollistavat kalastuksen, kertoo työryhmän puheenjohtaja, kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Verkkokalastuskiellon päättymisen aiheuttamat norppakuolemat saivat kansalaiset vaatimaan lisätoimia saimaannorpan suojelemiseksi. Kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämisestä keräsi 3.–30.7. välisenä aikana yli 76 000 allekirjoitusta. Nyt perustetun työryhmän tavoitteena on löytää tapa yhdistää kalastus ja saimaannorpan suojelu. Työryhmän on tarkoitus ottaa työssään huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

– On tärkeää, että työryhmä on laajapohjainen ja siinä on vahva alueen edustus. Paikallisten ihmisten, vesialueen omistajien ja kalastajien sitoutuminen on keskeinen osa norpan suojelussa onnistumista, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa tiedotteessa.

Työryhmän tehtävänä on tarkastella kalastuksen rajoittamisen vaikutusta saimaannorpan suojelemisessa. Lisäksi työryhmän tulee esittää muita toimenpiteitä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää. Työryhmän esityksen tulee olla valmis 11.12.2020 mennessä.

WWF kertoi keskiviikkona, että norppakanta on kasvanut Saimaalla. Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppakannan koko on noin 410 yksilöä. Vuotta aiemmin kannan kooksi arvioitiin 380–400 yksilöä. WWF:n tiedotteessa todetaan, että vaikka kannan kasvu osoittaa suojelun onnistuneen, on saimaannorppa edelleen erittäin uhanalainen. WWF aloitti saimaannorpan suojelemisen vuonna 1979. Tuolloin Saimaassa oli hieman yli 100 norppaa. Metsähallituksen 24.7. päivätyn listauksen mukaan kalanpyydyksistä on löydetty heinäkuun alun jälkeen yhteensä kuusi kuollutta saimaannorppaa, joista suurin osa on kuutteja.

