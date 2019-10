Suomessa on tehty tänä vuonna yli puoli miljoonaa rikosta ja rikkomusta – yli kolmannes rattijuopumuksista törkeitä

Salli Koivunen

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon on tullut kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä yhteensä 333 500 rikoslakirikosta.

Määrä on 200 tapausta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna enemmän.

Yhteensä viranomaisten tietoon on tullut kuluvan vuoden aikana yli puoli miljoonaa, eli 552 600 rikosta ja rikkomusta.

Rikoksista 326 800 on poliisin kirjaamia rikoslakirikoksia. Kaiken kaikkiaan poliisin tietoon on tullut kuluvan vuoden aikana 542 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Tullin tietoon on tullut syyskuun loppuun mennessä 5 900 ja rajavartiolaitoksen tietoon 4 300 rikosta ja rikkomusta. Tullin tietoon tulleet rikokset vähenivät 15 prosenttia ja rajavartiolaitoksen yhdeksän prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 4 800 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 900.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia on tullut poliisin tietoon koko maan alueella kuluvan vuoden aikana 26 653.

Niistä pahoinpitelyrikoksia oli 24 900, vajaa prosentti viime vuotta vähemmän. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 200.

Henkirikoksia on tapahtunut vuoden 2019 aikana kaksi tapausta viime vuotta enemmän, yhteensä 57.

Myös henkirikosten yritysten määrä on hienoisessa laskussa, kun tapauksia on tähän mennessä kirjattu 216, eli 44 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Seksuaalirikosten määrä on selkeässä kasvussa. Raiskauksia on ilmoitettu Suomessa tämän vuoden aikana yli 1 120 tapausta. Määrä on 12 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon noin 1 200, mikä on noin viidennes edellisvuotta enemmän. Huhtikuun puolivälissä voimaantulleen törkeän lapsenraiskauksen rikosnimikkeellä on kirjattu 26 ilmoitusta syyskuun loppuun mennessä.

Muita seksuaalirikoksia ilmoitettiin poliisille 813. Niistä noin puolet oli seksuaalista ahdistelua.

– Kasvuun saattaa vaikuttaa myös viime aikojen vapautunut keskustelu seksuaalirikoksista ja niistä ilmoitetaan helpommin, Lounais-Suomen poliisin päällikkö Tapio Huttunen kommentoi alkuvuoden tilastojen yhteydessä heinäkuussa.

Huttusen mukaan esimerkiksi Lounais-Suomen poliisille tehdyistä ilmoituksista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä noin puolen tapahtuma-aika on kirjattu aiemmille vuosille.

Omaisuusrikoksia on tullut kuluvan vuoden aikana tietoon yhteensä 158 200. Määrä on 3 100 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Kasvussa on myös petosten määrä. Petoksia tuli ilmi 20 700, 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 500, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2019 tammi–syyskuun aikana ilmi 4 600 ja niistä törkeitä oli 154.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 300, mikä on vajaan prosentin enemmän kuin vuoden 2018 tammi–syyskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 234.

Syyskuussa 2015 rikoslakiin lisättyjä identiteettivarkauksia on tänä vuonna ilmoitettu 3 100 tapausta. Niitäkin on tapahtunut noin 200 viime vuotta enemmän.

Varkausrikoksia eli rikosnimikkeillä varkaus, törkeä varkaus tai näpistys tutkittuja tapauksia on tullut tänä vuonna viranomaisten tietoon yhteensä 92 700, mikä on 700 tapausta enemmän kuin vuonna 2018.

Törkeitä varkauksia kirjattiin 2 000, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 3 300 ja myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 34 400.

Tänä vuonna moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia on ilmennyt 4 500. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja on ilmoitettu poliisille kuluvan vuoden aikana 22 800. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 208. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa viimeisen vuosikymmenen ajan.

Myös huumausainerikoksissa on ollut vuoden 2019 aikana kasvua. Niitä kirjattiin 22 300, kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 13 prosenttia. Niitä tuli ilmi tuhat. Tilaston mukaan noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 15 300, mikä on viisi prosenttia viime vuotta enemmän.