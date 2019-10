Krp tutkiii laajaa rahoitusyhtiöihin kohdistunutta petoskokonaisuutta

Useat Suomessa toimivat rahoitusyhtiöt ja yksi kansainvälinen luottokorttiyhtiö ovat joutuneet laajan petosrikoskokonaisuuden kohteiksi, kertoo Keskusrikospoliisi (Krp). Yhtiöt ovat erehtyneet myöntämään lainoja ja luottokortteja yli 40 henkilölle ja usealle petollisesti perustetulle suomalaiselle yhtiölle. Asianomistajille aiheutuneet vahingot ovat olleet tutkittavassa kokonaisuudessa yhteensä noin 725 000 euroa. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet loppuvuoden 2016 ja kesän 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana on kirjattu 30 rikosilmoitusta nimikkeillä törkeä petos, rekisterimerkintärikos, törkeä tietomurto, veropetos ja väärennys. Kansainvälinen petosrikoskokonaisuus siirtyy syyttäjän ratkaistavaksi syksyn kuluessa.

Poliisi epäilee, että Suomeen on järjestetty ulkomailta EU-kansalaisia, jotka ovat Suomessa käynnin yhteydessä rekisteröityneet maistraatissa ja avanneet itselleen suomalaisen pankkitilin. Tämän jälkeen heidän epäillään luovuttaneen suomalaiset henkilötietonsa sekä pankkitilinsä käytettäväksi rikolliseen toimintaan.

– Ulkomaalaisten henkilöiden luovuttamien suomalaisten henkilötietojen avulla on haettu pikavippejä ja luottokortteja sekä perustettu yhtiöitä, jotka on saatu rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin väärennettyjen asiakirjojen avulla. Henkilöille on myös väärennetty palkka- ja työtodistuksia. Kyseiset henkilöt ovat kotoisin Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Tanskasta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisista.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Poliisi on takavarikoinut esitutkinnan aikana lukuisia luotto- ja pankkikortteja, pankkiasiakirjoja sekä suuret määrät tietoteknisiä laitteita. Käteisvaroja takavarikoitiin lähes 20 000 euroa.

Esitutkinnassa selvisi, että epäillyllä rikollisella toiminnalla saatuja varoja on pääasiassa nostettu käteisenä automaateilta ja niillä on tehty verkkokauppaostoksia. Lisäksi ulkomaille on tehty tilisiirtoja. Krp on tehnyt asiassa kansainvälistä yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa.

Esitutkinnassa on myös havaittu jälkiä tietomurroista, joiden kohteina ovat olleet eri suomalaisten yhteisöjen verkkosivut. Epäillyt ovat joissain tapauksissa onnistuneet lataamaan verkkosivustoilta materiaalia, joka ei muuten ole julkisesti saatavilla, kuten esimerkiksi jäsentietoja.

Poliisi on havainnut viime vuosina yhteistyössä pankkien, maistraatin sekä muiden yhteistyötahojen kanssa ilmiön, jossa nyt tutkinnassa olleen kaltaista toimintamallia on pyritty juurruttamaan Suomeen.

– Ilmiön osatekojen tutkiminen jälkikäteisesti on haasteellista. Yksittäisten henkilöiden saaminen ulkomailta vastaamaan rikosprosessiin on hankalaa sekä kallista ja tapaukset johtavat usein tutkinnan keskeyttämiseen tai esitutkinnan rajoittamiseen, jos epäiltyjä ei tavoiteta Suomessa, Mikko Laaksonen sanoo Krp:n tiedotteessa.