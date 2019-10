Poliisi etsii veristä nuorta naista Harjavallassa – näköhavainnot vakavasta rikoksesta epäillystä pyydetään hätäkeskukseen

Lounais-Suomen poliisi etsii Harjavallan keskustassa Satakunnassa 17-vuotiasta nuorta naista.

Naisella on vaaleat hiukset ja hän on noin 165 senttimetriä pitkä. Yllään naisella on mustat trikoot, musta collegepaita hupulla sekä puolipitkä oliivinvihreä talvitakki.

Hänellä on selässään reppu ja mukanaan mahdollisesti myös muu kantamus. Poliisin mukaan nainen on myös verinen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Poliisi epäilee naista vakavasta väkivaltarikoksesta.

Häntä ei saa yrittää ottaa kiinni, vaan havainnoista on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen 112.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti asiasta Twitterissä perjantaiaamuna ennen kahdeksaa.

Täydennetty etsityn tuntomerkkejä kello 8.25.