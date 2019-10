Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto solmivat Green deal -sopimuksen vähentämään työkoneiden päästöjä

Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ry ovat tänään solmineet työkonealan green deal -sopimuksen. Green deal -sopimus on vapaaehtoinen sopimus päästöjen vähentämisestä valtion ja elinkeinoelämän välillä. Sopimus kannustaa alaa etsimään keinoja, joilla vähentää työkoneista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Nykyisellään työkoneet aiheuttavat noin 8 prosenttia taakanjakosektorin päästöistä. Sopimus on neljäs Suomessa solmittu green deal -sopimus.

Sopimus liitetään osaksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.

– On hienoa, kun merkittävät alat haluavat tehdä vapaaehtoisia päästövähennystoimia. Päästöjä on vähennettävä kaikilla sektoreilla, jotta yhteiskuntamme on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden yleistyminen on tärkeä askel, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen tiedotteessa.

Suomessa työkoneeksi laskettavia laitteita on arvioitu olevan noin 2,5 miljoonaa, joista noin 0,5 miljoonaa käyttää polttoaineenaan dieseliä tai moottoripolttoöljyä. Kokonaisuudessaan noin 90 prosenttia työkoneiden päästöistä tulee moottoripolttoöljyn käytöstä. Merkittävin osa työkoneiden ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana. Käytön aikaiseen ympäristökuormitukseen vaikuttavat erityisesti kaluston ominaisuudet, mutta myös ajo- tai käyttötavalla sekä työvaiheiden suunnittelulla on merkitystä.

– Sopimus tarkoittaa päästöjen vähentämistä vapaaehtoisin keinoin. Vastuullisten yritysten ja elinkeinoelämän kannalta on myönteistä, että valtio on halukas tarttumaan vapaaehtoisiin sitoumuksiin normien ja säädösten vaihtoehtona ja rinnalla, Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto toteaa tiedotteessa.

Sopimus koskee koko työkonealaa, mutta alkuvaiheessa siinä painotetaan erityisesti tiettyjä työkonetyyppejä: vastapainotrukkeja, pyöräkuormaajia ja nostimia. Näiden työkonetyyppien päästöt ovat noin neljäsosan työkoneiden kokonaispäästöistä

Yksittäiset yritykset voivat liittyä sopimukseen tekemällä sitoumuksen sitoumus2050.fi-sivustolla.

Teknisen Kaupan Liitto kannustaa ja opastaa jäsenyrityksiään liittymään sopimukseen.