Hädässä varmin puolustaja on kansa itse

Ihan hyvä että pitävät Itä-Euroopan maiden puolustuksen kunnossa. Koskaan ei tiedä mitä sieltä rajan takaa alkaa tulemaan. Maiden välinen yhteistyö ja harjoittelu on hyvä asia, pelkkiin sotilasliittoihin luottaminen kuitenkaan ei toimi.



Naton 5 artiklan tehoa ei ole koskaan testattu, mutta maailmanhistoriaa lukeneena uskon että sekin päivä tulee eteen. Jos riskinä on suuret miehistötappiot, mikään ei kai takaa, että sopimusta ei voisi siinä kohtaa rikkoa.

Nyt kun tämä Nato-maa Turkki hyökkää ja uhittelee, on kyseessä ainutlaatuinen tilanne missä voi tulla mielenkiintoisia käänteitä.



Edelleen näkisin, että ainoa historiallisesti hyväksi havaittu tapa millä kansa voi säilyttää itsenäisyyden, on kansan riittävä kyky puolustaa itseään. Tosipaikan tullen on epätodennäköistä, että sotilasliiton kumppani uhrautuu toisen valtion puolesta laajamittaisesti, ainakin jos toisen kansa ja kulttuuri on aivan erilainen. Jollain tapaa ainakin tuntuisi absurdilta, että virolaiset ja puolalaiset lähtisivät sankoin joukoin ja kovalla motivaatiolla puolustamaan Turkkia, mikäli jokin maa nyt tekisi heidän suuntaan vastahyökkäyksen.



Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.