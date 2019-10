Suomi ja Maine etsivät yhdessä uusia tapoja hyödyntää puuta

Suomi ja Yhdysvaltojen koillisrannikolla sijaitseva Mainen osavaltio ovat sopineet yhteistyöstä metsiin ja puuhun perustuvan biotalouden kehittämisestä.

Pääministeri Antti Rinne (sd) ja Mainen kuvernööri Janet Mills kirjoittivat tänään viisivuotisen yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tietojen vaihdosta ja yhteistyön lisäämisestä sovitaan. Pöytäkirja allekirjoitettiin Reykjavikissa pidettävässä Arctic Circle Assembly -kokouksessa.

Yhteistyön koordinoimisesta vastaa Suomessa maa- ja metsätalousministeriö ja Mainessa maatalous-, luonnonsuojelu ja metsätalousvirasto.

Metsillä on suuri taloudellinen merkitys sekä Suomessa että Mainessa, joiden maapinta-alasta suurinta osaa peittää metsät, todetaan Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

– On tärkeää, että Suomella ja Yhdysvalloilla on konkreettisia yhteistyöhankkeita kaikilla sektoreilla ja hallinnon tasoilla, osavaltiot mukaan lukien. Maa- ja metsätalousministeriö näyttää hyvää esimerkkiä tällaisten uusien yhteistyömuotojen luomisessa. Suomella ja Mainella on paljon yhteistä metsäasioissa, sanoo pääministeri Antti Rinne tiedotteessa.

Ministeriön tiedotteessa todetaan, että Suomessa ja Mainessa nähdään metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeänä.

– Sekä Suomi että Maine panostavat perinteisen metsäteollisuuden rinnalla aktiivisesti uusiin puupohjaisiin tuotteisiin ja samalla ilmastonmuutoksen hillintään. Meillä on hyvin samanlaisia tavoitteita uusien puuhun pohjautuvien tuotteiden kehittämisen ja muun muassa puurakentamisen lisäämisen suhteen, kertoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tiedotteessa.

Nyt tehtävän yhteistyön toivotaan pitkällä aikavälillä lisäävän yritysten välistä yhteistyötä.