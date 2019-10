Oma maa sittenkin mansikka – Suomi on selvityksen mukaan mainettaan parempi työmarkkinamaa

Näin työmarkkinat toimivat muualla

Ruotsi:

Yleistä: Maassa on korkea järjestäytymisaste. Työehtosopimuksilla on laaja kattavuus. Pitkäaikainen sopimuskulttuuri ja keskinäistä luottamusta löytyy. Henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa.

Plussaa: Voidaan ottaa oppia siitä, että Ruotsi on palkanmuodostuksen mallimaa. Sovittelija tukee aidosti ja on työsopimuksen takana.

Miinusta: Pitää välttää byrokratiaa ja holhousta. Vaarana myös, että politiikka sekoittuu työmarkkinoihin.

Tanska:

Yleistä: Vahva sopimiskulttuuri ja luottamus. Työehtosopimuksissa laaja kirjo, muun muassa koulutus, eläkeasiat ja maahanmuutto ovat mukana.

Plussaa: Joustoturva toimii, maassa on tuloksekas palkanmuodostamisen malli.

Minusta: Henkilöstöryhmien erilainen kohtelu.

Saksa:

Yleistä: Alakohtaiset työehtosopimukset. Lakisääteinen vähimmäispalkka. Työtaistelun aloittamisen kynnys on korkea.

Plussaa: Voidaan oppia, että luottamus kantaa hyvää työmarkkinaperintää. Henkilöstön osallistuminen tuo lisäarvoa sekä tuottavuuteen että hyvinvointiin.

Miinusta: Työehtosopimusten päivittämistä ei pidä laiminlyödä. Kahdet työmarkkinat, länsi vastaan itä murroksessa.

Ranska:

Yleistä: Alhainen järjestäytymisaste, hajanainen järjestökenttä.

Plussat: Uudistukset vaativat päättäväisyyttä ja kärsivällisyyttä, siitä meillekin opiksi. Poliittinen ohjaus tukee työmarkkinajärjestelmää.

Miinukset: Isännätön työmarkkinajärjestelmä.