Lastentautien tutkimukseen lähes kaksi miljoonaa euroa – turkulaistutkijoille yli 380 000 euroa

Lastentautien tutkimussäätiö jakoi lähes kaksi miljoonaa euroa lasten terveyttä ja hyvinvointia edistävään tutkimukseen. Myönnetyt tutkimusapurahat ovat vuodelle 2020. Turkulaistukijoiden osuus apurahoista oli reilut 380 000 euroa.

– Viime vuosina julkinen tutkimusrahoitus on vähentynyt ja säätiöiden merkitys tutkimustyön tukijoina on kasvanut. Tutkimuskulttuuria ei ole varaa ajaa alas, sillä sitä ei saada takaisin nappia painamalla. Lastentautien tutkimussäätiö on koko historiansa ajan ollut tärkeä vaikuttaja siinä, että lastentautien tutkimus on Suomessa maailman huippua. Haluamme, että tutkimusosaaminen säilyy, säätiön hallituksen puheenjohtaja Tor Bergman sanoo tiedotteessa.

Kaksi- tai kolmivuotisille tutkimushankkeille myönnettiin reilut miljoona euroa. Apurahan sai 14 tutkimusryhmää. Yksivuotisia hankeapurahoja sai 22 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Yhteensä hankeapurahoja myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa.

Henkilökohtaisia työskentelyapurahoja myönnettiin 50, yhteensä 430 000 euroa.

Säätiö on tukenut yli 70 vuoden ajan lastentautien tutkimusta Suomessa. Se jakaa vuosittain apurahoja ja palkitsee ansioituneita tutkijoita. 13 viime vuoden aikana säätiö on jakanut tutkimukseen rahaa noin 22 miljoonaa euroa.