Selma-kissa matkusti Göteborgista salaa Maarianhaminaan – tarvitsee nyt passin ja rokotuksen päästäkseen kotiin

Ahvenanmaalla Västernäsin kunnassa löydettiin syyskuussa eksyneen oloinen ja nälkäinen kissa, joka vaikutti kesyltä ja ihmisiin luottavalta. Yhdistys, joka auttaa pikemminkin villiintyneitä kissoja yritti löytää kesykissan omistajaa. Sillä välin kissa kuljeskeli alueella. Kukaan ei tuntunut kaipaavan kissaa, ja vasta monen viikon kuluttua aktiivit tulivat ajatelleeksi tarkistaa, onko kissalla sirua.

Siru löytyi, mutta sen numero ei löytynyt mistään rekisteristä. Yhdistyksen aktiivit hoksasivat tarkistaa Ruotsin rekisterin internetistä.

Sieltä löytyi kissalle nimi ja omistaja. Kissa on Selma ja omistaja nimeltään Mimmie. Muuta tietoa ei omistajasta löytynyt, joten vielä tarvittiin salapoliisityötä ennen kuin Mimmie löytyi. Mimmien Facebook-sivulla oli viikkoja vanha päivitys, jossa kaipailtiin kadonnutta kissaa. Kuva täsmäsi ja Maarianhaminassa iloittiin myös siitä, että omistajan sukunimikin selvisi. Mimmielle lähetetty viesti tuotti lopulta tuloksen ja kissan emäntä soitti.

Ahvenanmaalaiset ihmettelivät, miten Göteborgissa asuva kissa oli päätynyt Ahvenanmaalle. Todennäköistä on, että keikkamuusikkona toimiva kissan isäntä Roland on pakannut soittimiaan Göteborgissa peräkärryyn, jolloin Selma-kissa on hypännyt kyytiin. Matka jatkui Tukholma kautta laivalla Ahvenanmaalle, missä Selma on ilmeisesti päässyt vapaaksi seikkailemaan. Se oli itsekseen tassutellut Västernäsiin, joka on yksi Maarianhaminan kaupunginosista.

Ihan noin vain ei Selma kuitenkaan pääse takaisin Ruotsiin. Koska se on laittomasti maassa, sille pitää vielä hankkia passi sekä rabies-rokote. Vielä menee noin kolme viikkoa ennen kuin Selma pääsee kotiin. Siihen asti sitä hoivaa paikallinen asukas.