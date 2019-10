Boris Johnson soitti Antti Rinteelle

Iso-Britannian pääministeri Boris Johnsonin soittaman puhelun aiheena oli Britannian edellytykset neuvotella brexitistä EU-komission kanssa. Puhelussaan Johnson oli kuvannut Rinteelle tilannetta Britanniassa.

– Kerroin Suomen kantana, että on tärkeää, että Iso-Britannia on nyt esittänyt kirjallisia ehdotuksia vaihtoehtoisiksi ratkaisuiksi aiemmin neuvotellun erosopimuksen tilalle. Totesin, että ehdotetut ratkaisut eivät varmista Pitkänperjantain sopimuksen kunnioittamista, EU:n yhtenäisyyttä ja sisämarkkinoiden toimintaa. Ehdotukset arvioidaan EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnierin ja hänen tiiminsä toimesta myös oikeudellisesta näkökulmasta. Barnierilla on EU27:n täysi tuki työssään, pääministeri Rinne kertoo tiedotteessa.

Rinne pitää tärkeänä, että ratkaisu asiassa löydetään viikon sisällä ja Britannian EU-ero voidaan käsitellä lokakuun Eurooppa-neuvostossa asianmukaisesti.

– Johnson totesi olevansa aikataulusta samaa mieltä ja ymmärtävänsä sen, että esittämäni edellytykset Pitkänperjantain sopimuksen kunnioittamisesta, EU:n yhtenäisyydestä ja toimivista sisämarkkinoista ovat edellytys ratkaisulle. Totesin käyväni keskusteluja Barnierin kanssa kokonaisuudesta viikonlopun aikana, Rinne kertoo.