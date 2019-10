Paatero ei osannut odottaa Malisen eroa – valtio ei painostanut eropäätökseen

Toimitusjohtajan muhkeat palkkiot mahtuvat periaatepäätöksen raameihin ja ne ovat ohjeiden mukaiset.

Anita Simola

Postin toimitusjohtaja Heikki Malisen ero tehtävistä tuli täytenä yllätyksenä valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Sirpa Paaterolle (sd)

– En ollut osannut ajatella hänen eroamistaan. Onhan postissa ollut kaikennäköistä tähän mennessä, ja toimitusjohtaja on ollut organisaatiota johtamassa. Miksi hän erosi nyt, sitä en tiedä.

Hän kertoo jutelleensa Malisen kanssa henkilökohtaisesti noin pari kuukautta sitten.

Paatero kiistää jyrkästi väitteet, että valtio olisi painostanut Malista eroamaan.

– Ei missään nimessä. Minulla on luottamukselliset suhteet postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjolaan ja ymmärtääkseni myös hänellä ja toimitusjohtajalla on ollut luottamuksellinen suhde. Tämä on ollut täysin Malisen oma päätös.

Malinen nousi myrskynsilmään palkkiojärjestelmineen Postin kriisin yhteydessä. Kriisi koskee päätöstä siirtää noin 700 pakettilajittelijaa Posti Oy:sta Postipalvelut Oy:hyn. Postin johto on katsonut, ettei siirto välttämättä tarkoita palkkojen alentumista, Postin työntekijät taas sanovat, että kyseessä on palkan alennus.

Julkisuudessa on toistuvasti hehkutettu Malisen ansioita. Hänen palkat ja palkkiot olivat viime vuonna liki 990 000 euroa. Kuukaudessa se tarkoittaa yli 82 000 euroa. Ansiot ovat myös nousseet reilusti viime vuosina.

Malinen kertoi syyskuun alussa, että hän luopuu kahden kuukauden palkastaan loppuvuonna.

Postin hallituksen puheenjohtaja Pohjola otti esille keskiviikon tiedotustilaisuudessa valtion omistajaohjauksen.

– Olisi toivottavaa jokaisen yrityksen kannalta, että noudatetaan lain määrittelemää hallintomallia. Jaon yhtiön johdon ja omistajan välillä pitäisi toimia kaikissa tilanteissa, hän tykitti. Tämän on katsottu olevan arvostelua Paateroa kohtaan.

Paatero itse korostaa, että hän on pitänyt marssijärjestyksen suorana.

– Olen yrittänyt pitää tarkkaan kurssin hallituksen puheenjohtajan kanssa, joka on meidän päätöksessä. Puheenjohtaja taas puhuu toimivan johdon kanssa.

Hän jatkaa, että totta kai hän on ollut tapaamisissa valtionyhtiöiden johdon kanssa.

– Olen ollut kesällä yhteydessä lähes kaikkien valtionyhtiöiden johdon kanssa. On istuttu yhdessä alas ja käyty asioita läpi niin hallitusten puheenjohtajien kuin toimitusjohtajien kanssa.

Ministeri ei ota kantaa, miten valtion omistajaohjaus eroaa viime hallituskaudelta.

– Vaikea tietää, mitä edellinen ohjauksesta vastaava ministeri on tehnyt, mutta meillä on selvästi ollut aktiivinen rooli omistajaohjauksesta. Ja se jatkuu, oli sitten kyse minkä suuruisesta omistusosuudesta tahansa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yksi iso ero edelliseen hallitukseen on se, että Juha Sipilän (kesk) kaudella hallituksella oli ajatus viedä Posti pörssiin, mutta nyt sellaista ajatusta ei Paateron mukaan ole.

Malisen palkkioita on taivasteltu, mutta on hyvä muistaa, ettei kyse ole valtion tekemistä ylilyönneistä.

Hänen palkkausjärjestelmä mahtuu valtion periaatepäätöksellä tehtyjen raamien sisään, ja se on ohjeiden mukainen. Tämän myös Paatero allekirjoittaa.

Paatero sanoo ymmärtävänsä käytyä keskustelua.

– Jos toisille esityksestä on tulossa palkkojen alennusta ja toimiva johto saa enemmän, niin ymmärrän kansalaisten ja työntekijöiden huolen. Mielestäni tässä pitäisi ajatella myös suhteellisuutta.

Posti aloittaa uuden toimitusjohtajan haun. Ministeri toivoo, että hyviä hakijoita ilmaantuu.

– Posti on hieno talo, joka on toiminut satoja vuosia.

Millainen on seuraajan palkkaustaso?

– Meillä ei ole vielä minkäänlaista suunnitelmaa.

Paatero korostaa, että omistajan tahto postikiistassa on se, että asioita viedään hyvässä yhteistyössä eteenpäin.

Postilla on yleispalveluvelvoite jakaa postia, mikä on hoidettava. Lisäksi pakettivälitys kasvaa edelleen.

Paateron mukaan hallitus on nimennyt työryhmän, joka pohtii uusia tehtäviä postille. Ministeri ei tässä vaiheessa ottanut kantaa siihen, mitä ne voisivat olla.

Postin työntekijät ovat aiemmin tarjonneet kokeilumielessä muun muassa ruohonleikkuupalveluita.

Paaterolta tivattiin eduskunnassa pikavauhdilla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa sitä, että voiko valtio toimia osa- tai täysomistajana sellaisilla alueilla, joissa palkkataso on korkea, tai sen on oltava korkeahko.

Ministeri muotoili, ettei hän näe ongelmaa.

– Oli sitten valtion omistus muutama prosentti tai sata prosenttia yhtiöissä, niin kilpailun on oltava reilua ja suomalaisten on pärjättävä siinä.

Hän viittaisi muun muassa isoihin energiayhtiöihin, joissa pitää olla mahdollisuus katsoa palkkatasoa.

Lue myös:

Postin hallituksen puheenjohtaja: "Heikki Malinen erosi itse, ei ollut mitään työntöä eroamiseen"

Toimitusjohtaja Heikki Malinen jättää Postin – ei erillistä erokorvausta