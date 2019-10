Vihersiltojen toimivuutta selvitetään riistakameroiden avulla

Marika Anttila

Väylä seuraa vuoden mittaisessa hankkeessa eläinten kulkua vihersilloilla riistakameroiden avulla. Selvityksessä on mukana kymmenen vihersiltaa Etelä-Suomesta. Näistä seitsemän on rakennettu Loviisan ja Virolahden väliselle moottoritielle ja kaksi Helsingin ja Turun väliselle moottoritielle. Yksi seurantakohteista sijaitsee Heinolassa.

Väylä Vihersillat ovat tärkeitä varsinkin hirville, koska aidattu tie estää niiden luontaisen laiduntenvaihdon ja liikkumisen.

Vihersilta on tiealueen yli rakennettu maisemoitu silta, jota pitkin eläimet pääsevät ylittämään tien turvallisesti. Nykytiedon perusteella vihersiltoja käyttävät esimerkiksi hirvieläimet, mutta systemaattista seurantaa Suomessa ei ole toistaiseksi tehty.

– Aiemmin on tehty jälkiseurantaa, mutta tietääkseni riistakameroita ei ole aiemmin seurantaan käytetty, Väylän ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen kertoo.

Vihersilta on mittava investointi. Seurannan avulla saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten eläimet siltoja käyttävät.

– On hyvin mielenkiintoista saada tietoa siitä, että millaista eläimistöä silloilla kulkee, kuinka paljon, mihin aikaan ja mihin suuntaan.

Tuloksia käytetään hyväksi uusien vihersiltojen suunnittelussa.

– Tuloksia katsotaan yhdessä sen kanssa minkälaisessa maastossa ja minkälaisilla paikoilla sillat ovat. Seurannalla tähdätään siihen, että tulevaisuudessa voidaan suunnitella vielä parempia siltoja, sitä mihin ne sijoitetaan ja millaisia ne ovat.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Väylä Eteläisen Suomen pääteille on rakennettu toistakymmentä vihersiltaa eläinten kulkureiteiksi.

Eteläisen Suomen pääteille on rakennettu määritelmästä riippuen 12–14 vihersiltaa eläinten kulkureiteiksi. Muualla Euroopassa vihersiltoja on huomattavasti enemmän ja niitä on rakennettu jo 1980-luvun lopulta lähtien. Suomen ensimmäinen vihersilta valmistui valtatie 1:n varralle Lohjan harjun kupeeseen vuonna 2006. Viimeisimmät vihersillat ovat valmistuneet tielle E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeessa kahteen paikkaan.

Suurin osa vihersilloista on niin sanottuja monikäyttösiltoja, eli ne on suunniteltu osaksi alempaa tieverkkoa esimerkiksi metsätaloutta, työkoneajoa tai haja-asutusalueen liikennettä palvelemaan. Tällöin osa vihersillasta on varattu ajouralle, ja muu osuus siltakannesta on maisemoitu istutuksin. Vihersiltoja rakennetaan vain riista-aidatuille pääteille ja siltojen sijoittelussa pyritään ottamaan huomioon tiedossa olevat eläinten kulkureitit.

Vihersiltojen lisäksi eläinten käyttöön on Suomessa rakennettu erilaisia alikulkuja sekä liito-oraville tarkoitettuja hyppypuita. Lisäksi vesistösiltojen ali on jätetty kuivapolkuja, jotka toimivat eläinten kulkureitteinä. Kulkureittiratkaisut lieventävät tiestön estevaikutusta, vähentävät eläinten liikennekuolleisuutta sekä parantavat liikenneturvallisuutta.