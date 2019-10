Väkivallanteko ammattiopiston tiloissa järkytti politikkoja – "Ravistelee meidän kaikkien kuopiolaisten turvallisuuden tunnetta"

Kuopiossa tiistaina Savon ammattiopiston tiloissa tapahtunut väkivallanteko järkytti ympäri Suomen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lähetti suruvalittelunsa kansliansa välityksellä Washingtonista käsin. Presidentti esittää syvän osanottonsa menehtyneen omaisille. Muille teon uhreille presidentti toivoo voimia toipumiseen.

Pääministeri Antti Rinne esittää hallituksen surunvalittelut ja tuomitsee Kuopiossa tapahtuneen väkivallanteon lähettämässään tiedotteessa.

– Savon ammattiopistossa Kuopiossa tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja täysin tuomittava. Olen keskustellut poliisiylijohtajan kanssa ja hallitus on seurannut tilannetta tarkasti, Rinne kertoo.

Pääministeri kiitelee viranomaisia ripeästä toiminnasta.

– On tärkeää antaa työrauha tilannetta hoitaville poliiseille ja muille viranomaisille. Poliisin ja viranomaisten toiminta on ollut ammattimaista ja nopeaa, minkä johdosta epäilty saatiin kiinni ja loukkaantuneet saatiin hoitoon. Poliisin tiedotus on myös ollut hyvää. Esitän kiitokseni poliisille ja muille viranomaisille, jotka tehtävissään huolehtivat joka päivä kaikkien ihmisten turvallisuudesta.

Opetusministeri Li Andersson kuvaili tapahtunutta erittäin järkyttäväksi.

Haluan osoittaa tukeni ja syvimmät osanottoni väkivallanteon uhreille ja heidän omaisilleen. Jokaiselle lapselle ja nuorelle kuuluu oikeus opiskella turvassa, vailla pelkoa väkivallasta. Tänään Kuopiossa tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja koskettaa meitä kaikkia syvästi. — Li Andersson (@liandersson) October 1, 2019

118 000 asukkaan Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen kommentoi iskua kaupungin Twitterissä.

– Olemme järkyttyneinä ottaneet vastaan tiedon käsittämättömästä väkivallanteosta, joka ravistelee meidän kaikkien kuopiolaisten turvallisuuden tunnetta. Ajatuksemme ovat väkivallan uhrien ja heidän läheistensä luona, Pirhonen sanoi.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo toivoo poliiseille työrauhaa tapauksen tutkinnassa.

Kuopion tapahtumat järkyttävät. Surunvalitteluni uhreille ja omaisille.



Kiitos viranomaisille nopeasta toiminnasta. Toivon työrauhaa asiaa hoitaville poliisille ja muille viranomaisille. #kuopio — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) October 1, 2019

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä puolestaan peräänkuulutti toimia kouluväkivallan ehkäisytyöhön.