Yksi kuollut väkivallanteossa Kuopiossa – Poliisi joutui käyttämään ampuma-asetta, välikohtaus ammattiopiston tiloissa

Vanessa Valkama

Kauppakeskus Hermannissa Kuopiossa on tapahtunut tiistaina päivällä väkivallanteko. Välikohtaus tapahtui kauppakeskuksessa sijaitsevan Savon ammattiopiston tiloissa. Oppilaitoksen tiloista on löydetty yksi vainaja, Itä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä.

Poliisi käytti välikohtauksessa ampuma-asetta. Tämänhetkisen tiedon mukaan välikohtaus tapahtui kauppakeskuksessa sijaitsevan Savon ammattiopiston tiloissa.

Poliisi on ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Loukkaantuneita on tämän hetken tietojen mukaan yhdeksän, ja heidät on viety sairaalaan. Poliisin mukaan loukkaantuneet on evakuoitu paikalta, eikä välikohtauksesta katsota toistaiseksi olevan vaaraa ulkopuolisille.

#Kuopio ssa kauppakeskus Hermannissa Leväsellä, tapahtunut väkivallanteko. Poliisi ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Tämän hetk. tiedon mukaan kolme loukkaantunutta. #Poliisi tarkistaa rakennusta. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019

Savon Sanomien tietojen mukaan hyökkäys tapahtui opiskelijoiden käytössä olleissa tiloissa tai niiden luona puolilta päivin.

Lehti kertoo, että alueelle on hälytetty viranomaisia laajalta alueelta ja rakennuksen pihasta on poistunut useita ambulansseja. Poliisi tarkistaa edelleen rakennusta ja on eristänyt kauppakeskuksen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

#poliisi käytti ampuma-asetta #Kuopio n Hermannin välikohtauksessa. Loukkaantuneet on evakuoitu, poliisi on eristänyt kauppakeskuksen. Tiloja tarkastetaan edelleen. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019