Väkivallanteko kuopiolaisessa ammattiopistossa – miestä epäillään murhasta ja useista väkivaltarikoksista

Vanessa Valkama

Salli Koivunen

Savon ammattiopiston tiloissa tapahtui tiistaina väkivallanteko, jossa menehtyi yksi ihminen. Itä-Suomen poliisin mukaan loukkaantuneita on kymmenen. Oppilaitos sijaitsee kauppakeskus Hermannissa Kuopiossa.

Hätäkeskus sai ilmoituksen epäillystä puukotuksesta tänään kello 12.29. Joukkosurmatehtävään lähti useita poliisin ja ensihoidon yksiköitä tiistaipäivällä. Poliisi sai epäillyn kiinni kahdeksan minuutin kuluttua hälytyksestä. Ensihoitoyksiköt olivat paikalla 10 minuutin kuluttua hälytyksestä.

Itä-Suomen poliisi kertoo, että oppilaitoksen tiloista löytyi yksi vainaja.

Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan hyökkäyksen pääasiallinen kohde oli ammattiopistossa opiskellut nuori nainen. Hän sai surmansa hyökkäyksessä. Poliisi vahvistaa tässä vaiheessa vain tiedon, että menehtynyt henkilö on naispuolinen.

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan on toimitettu yhdeksän loukkaantunutta. Yksi loukkaantuneista saapui sairaalaan itse. Loukkaantuneista kaksi on loukkaantunut vakavasti. Heidän tilansa on sairaalan mukaan kuitenkin vakaa.

Kuopion yliopistollisen sairaalan mukaan kaksi lievemmin loukkaantuneista henkilöistä on jo voitu kotiuttaa.

Sairaalan mukaan uhrien vammat ovat viiltohaavoja. Loukkaantuneet ovat koulun opiskelijoita sekä henkilökuntaa. Yksi loukkaantuneista on poliisi, mutta hänen vammansa eivät ole vakavia. Poliisi sai viiltohaavoja kiinniottotilanteessa.

Poliisi sai epäillyn tekijän kiinni kello 12.37. Kiinnioton yhteydessä poliisi käytti ampuma-asetta. Epäilty loukkaantui kiinnioton yhteydessä vakavasti.

Epäilty on vuonna 1994 syntynyt suomalaismies. Rikosylikomisario Mikko Lyytisen mukaan hänellä ei ole aiempaa rikostaustaa. Mies on Savon ammattiopiston opiskelija. Häntä epäillään murhasta sekä muista useista väkivaltarikoksista sekä niiden yrityksistä. Rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä.

Tekijä käytti iskussa pitkää, miekankaltaista teräasetta. Lisäksi hänen hallussaan oli ampuma-ase.

Miestä ei olla vielä päästy puhuttamaan, joten poliisi ei vahvista mediassa esitettyjä tietoja iskun motiiveista. Poliisi on tehnyt hänen asuntoonsa kotietsinnän, jonka yhteydessä on otettu haltuun miehen omistamaa elektroniikkaa.

Rikoksen tutkintavastuu siirtyy Keskusrikospoliisille ja tutkinnanjohtaja Tero Hannulalle tiistai-iltana.

Jatkossa myös tiedotusvastuu on Krp:lla. Poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan huomenna kello 12.

Matias Honkamaa Tapahtumapaikalle on järjestetty kriisiapua.

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan annettiin suuronnettomuushälytys, joka purettiin kello 14.10.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmaisi osanottonsa Twitterissä tiistaina.

Tasavallan presidentti on ilmaissut järkytyksensä Kuopion tapahtumien johdosta. Hän esittää syvän osanottonsa menehtyneen omaisille. Muille teon uhreille presidentti toivoo voimia toipumiseen. — TPKanslia (@TPKanslia) October 1, 2019

Matias Honkamaa Poliisin mukaan tekijä oli varustautunut sekä teräaseella että ampuma-aseella. Iskussa hän käytti kuitenkin vain teräasetta.

Tiistain välikohtauksen jälkeen kauppakeskus Hermannissa on ollut paikalla useita poliisiyksiköitä.

Hyökkäys tapahtui opiskelijoiden käytössä olleissa tiloissa.

Epäilty sytytti kauppakeskuksen tiloissa tahallaan myös tulipalon. Paikallisen pelastuslaitoksen mukaan tehtävään lähti yhteensä 21 miestä. Palo oli pelastuslaitoksen mukaan nopeasti sammutettu.

Alueelle hälytettiin viranomaisia laajalta alueelta.

– Kaikki käytettävissä olevat resurssit käytettiin, Itä-Suomen poliisilaitoksen yleisjohtaja komisario Sami Joutjärvi kertoi poliisin tiedotustilaisuudessa.

Poliisi eristi alueen ja evakuoi kauppakeskuksen sisällä olleet henkilöt. Poliisi jatkaa edelleen tilojen tarkistamista. Paikalta on etsitty päivän aikana mahdollisen toisen tekijän lisäksi muun muassa polttopulloja.

– Tekninen tutkinta tapahtumapaikalla etenee kovaa vauhtia, Joutjärvi kertoo.

Kauppakeskus pysyy K-Rautaa lukuun ottamatta eristettynä useiden tuntien ajan, mahdollisesti myös huomisen päivän ajan. Puolustusvoimat turvaa ja avustaa poliisia alueen eristämisessä.

Savon koulutuskuntayhtymä on järjestänyt asiasta kriisikokouksen.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vastataan omaisten tiedusteluihin numerossa 017 172 000. Kuopion kaupunki tiedottaa, että tapahtumapaikalle on järjestetty kriisiapua Kuopion kaupungin ja SPR:n kautta.

#Kuopio ssa kauppakeskus Hermannissa Leväsellä, tapahtunut väkivallanteko. Poliisi ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Tämän hetk. tiedon mukaan kolme loukkaantunutta. #Poliisi tarkistaa rakennusta. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019

#poliisi käytti ampuma-asetta #Kuopio n Hermannin välikohtauksessa. Loukkaantuneet on evakuoitu, poliisi on eristänyt kauppakeskuksen. Tiloja tarkastetaan edelleen. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019

Uutiseen päivitetty poliisin ja pelastusviranomaisten tiedotustilaisuudessa antamat tiedot kello 17 jälkeen.