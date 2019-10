Väkivallanteko kuopiolaisessa ammattiopistossa – Ainakin yksi kuollut ja kymmenen loukkaantunut, poliisi joutui käyttämään asetta

Vanessa Valkama

Savon ammattiopiston tiloissa on tapahtunut väkivallanteko, jossa on kuollut yksi ihminen. Itä-Suomen poliisin mukaan loukkaantuneita on kymmenen, joista kaksi vakavasti. Oppilaitos sijaitsee kauppakeskus Hermannissa Kuopiossa.

Itä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä, että oppilaitoksen tiloista on löytynyt yksi vainaja. Kuopion yliopistollinen sairaala on kertonut yhdeksästä loukkaantuneesta, mutta poliisin päivitetyn tiedon mukaan loukkaantuneita on kymmenen, ja heistä kaksi on loukkaantunut vakavasti. Poliisin mukaan yksi loukkaantuneista on epäilty tekijä. Epäilty on miespuolinen, syntyperäinen Suomen kansalainen.

Sairaalaan annettiin suuronnettomuushälytys, joka purettiin kello 14.10.

Poliisi käytti välikohtauksessa ampuma-asetta ja on ottanut paikalta yhden henkilön kiinni.

Poliisin mukaan loukkaantuneet on evakuoitu paikalta, eikä välikohtauksesta katsota toistaiseksi olevan vaaraa ulkopuolisille. Kuopiossa on liikkunut huhuja Petosen alueella liikkuvasta aseistautuneesta henkilöstä, mutta poliisin mukaan ne eivät pidä paikkaansa.

Tiistain välikohtauksen jälkeen kauppakeskus Hermannissa on ollut paikalla useita poliisiyksiköitä.

Tiedotustilaisuus kello 17

Savon Sanomien tietojen mukaan hyökkäys tapahtui opiskelijoiden käytössä olleissa tiloissa tai niiden luona puolilta päivin.

Lehti kertoo, että alueelle on hälytetty viranomaisia laajalta alueelta ja rakennuksen pihasta on poistunut useita ambulansseja. Poliisi tarkistaa edelleen rakennusta ja on eristänyt kauppakeskuksen.

Ylen mukaan Savon koulutuskuntayhtymä on järjestänyt kriisikokouksen. Ylen haastattelemien silminnäkijöiden mukaan väkivallantekijä käytti teräasetta. Poliisi ei ole vahvistanut asiaa.

Poliisi aikoo järjestää tiedotustilaisuuden Kuopion pääpoliisiasemalla klo 17. Sairaala pitää oman tiedotustilaisuuden myöhemmin.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vastataan omaisten tiedusteluihin numerossa 017 172 000. Kuopion kaupunki tiedottaa, että tapahtumapaikalle on järjestetty kriisiapua Kuopion kaupungin ja SPR:n kautta.

Ilkka-lehti kertoo, että samaan aikaan Kuopion välikohtauksen kanssa Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoella on lukittu kolmen koulun ovet varotoimenpiteenä, koska kaupungilla on nähty tummiin pukeutunut kommandopipoinen henkilö.

Pohjanmaan poliisista kerrotaan lehdelle, että paikalla on useampi poliisioperaatio.

