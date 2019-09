Massaturismi ei tule loppumaan, mutta lentämiselle tulee haastajia – "Jos presidentti Niinistö matkustaisi junalla Englantiin, moni voisi tehdä samoin"

Anna Kilponen

Matkatoimistojätti Thomas Cookin konkurssi sai monet uumoilemaan, että valmismatkojen aika on ohi. Lentomatkailu on halvempaa kuin koskaan, mutta toisaalta lentämisen aiheuttamat päästöt huolestuttavat ihmisiä.

Silti lentomatkojen määrä on ollut koko ajan kasvussa, vuonna 2017 niiden määrä ylitti jo neljän miljardin rajan.

Mihin suuntaan matkailu on menossa?

– En sanoisi, että pakettimatkat olisivat kuolemassa pois, mutta vanha Thomas Cookin bisneslogiikka, johon kuuluvat viiden tähden hotelli ja lennot, on väistymässä, toteaa matkailun digitaalisen liiketoiminnan tutkimuspäällikkö Juho Pesonen Itä-Suomen yliopistosta.

Pelkkä hotelli ja lennot eivät enää myy, koska matkailijat voivat helposti varata ne helposti itsekin.

Sen sijaan monimutkaisempien valmismatkapakettien kysyntä on Pesosen mukaan kasvamassa. Sellaisia ovat esimerkiksi urheilutapahtuman tai muun teeman ympärille rakentuvat matkakokonaisuudet.

– Aina on ihmisiä, jotka ovat valmiita maksamaan siitä, että asiat hoituvat helposti ja turvallisesti.

Pakettimatkojen hiipumiseen ei usko myöskään matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Oulun yliopistosta.

– Suhteellisesti niiden osuus matkailusta pienenee tulevaisuudessa. Kaakkois-Aasiassa, Kiinassa ja Intiassa matkailulla on kuitenkin kasvavat markkinat. Siellä ryhmämatkailu on vielä voimissaan, Saarinen sanoo.

Omatoimimatkojen määrä kasvaa hänen mukaansa pakettimatkoja nopeammin.

– Massaturismi ei tule loppumaan. Siihen menee pitkä aika ennen kuin kiinalaiset tulevat Eurooppaan junalla, mutta uskon kuitenkin, että lentämiselle tulee haastajia.

Kaikki käyrät näyttävät kasvua matkailulle

Vaikka lentomatkailu kasvaa globaalisti, toisenlaistakin suuntausta on.

– Ruotsissa lentäminen on vähentynyt, mutta kaukomatkailu ja junamatkailu puolestaan ovat kasvaneet. Tämä voi ilmentää isompaa muutosta tai sitten vain kruunun kurssia, Saarinen pohtii.

Suomessa sekä lentomatkailu että junaliikenne ovat kasvaneet. Junaliikenteen kasvu tosin on tullut pääosin lähiliikenteen kasvusta.

Ilmastonmuutos tulee Saarisen mielestä väistämättä vaikuttamaan lentämiseen.

– Itse en usko oikein muuhun kuin voimakkaaseen säätelyyn, joka tarkoittaisi lähinnä verotusta. Lentomatkailu on hyvin halpaa verrattuna 1970- ja 1980-luvuille. Akateemisten tutkimusten mukaan matkustamispäätökseen vaikuttaa keskeisellä tavalla hinta. On kohtuuttoman halpaa tuhota ympäristöä nyt.

Juho Pesonen on havainnut, että maan elintaso on suoraan verrannollinen matkustamisinnokkuuteen: Jos taloudella pyyhkii hyvin, ihmiset matkustavat paljon. Taloudellinen lama taas voisi romahduttaa matkailun.

– Jos maailmassa ei tapahdu isoa muutosta, matkailu on tulevaisuudessa samanlaista kuin nyt, mutta sitä on vain paljon enemmän, Pesonen sanoo.

Tällä hetkellä "kaikki käyrät näyttävät suurta kasvua matkailulle".

– Kun koko matkailuala on orientoinut kasvuun, siihen investoidaan, ja investoinnit puolestaan luovat kasvua. Se on itseään toteuttava ennustus.

Pesosen mukaan tällä hetkellä ei näytä siltä, että lentäminen olisi lähitulevaisuudessa vähenemässä.

– Jos sitä aletaan verottaa, bisnes voi romahtaa.

Hidas matkailu vaatisi ajatustavan muutosta

Vaihtoehtoiset matkustamismuodot ovat myös saaneet jalansijaa. Hitaassa matkailussa hypätään esimerkiksi junaan ja pyritään tekemään matkanteosta osa elämystä.

Hidas matkailu vaatisi Pesosen mukaan kuitenkin suurta "ajatusmaailman rullaamista".

– Tähän saakka matkakohde on ollut se elämys, mutta matka sinne on pakollinen paha. Lentämisestä ei ole tehty elämystä: istut ahtaassa lentokoneessa, syöt huonoa ruokaa, olet janoinen, sairastut ja altistut säteilylle. Ehkä on hyvä niin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Laivoissa elämyksellisyyttä on risteilyillä jo perinteisesti haettu, mutta myös VR kokeili jokin aika sitten pakopeliä matkalla Helsingistä Rovaniemelle.

– Matka elämyksenä on tuote, joka vetoaa vain tietyntyyppisiin ihmisiin. Kaikki eivät halua matkasta elämystä, vaan heille voi olla oikeasti tärkeää saada se kahden viikon annos aurinkoa keskellä talvea, jotta jaksaisi pakertaa töissä.

Elämysmatkustamisen kasvu vaatisi muutoksia myös elinkeinon ansaintalogiikassa sekä maksulogiikassa, Pesonen muistuttaa.

Ajattelutavan muutokseen ei myöskään riitä se, että Greta Thunberg purjehtii Amerikkaan. Pesosen mukaan siihen tarvittaisiin vielä huomattava joukko globaaleja mielipidejohtajia, kuten julkisuuden henkilöitä ja poliitikkoja, jotka valitsivat lentämisen sijaan esimerkiksi purjeveneen tai muun ympäristöystävällisen vaihtoehdon.

– Jos presidentti Niinistö matkustaisi junalla Englantiin, niin moni ajattelisi, että ehkä minäkin sen voisin tehdä. Jos mielipidevaikuttajat eivät lähde tekemään niin, suuria muutoksia ei tapahdu, vaan se (vaihtoehtoinen matkustaminen) jää pienen joukon harrastukseksi.

Lähimatkailu on ympäristöteko

Lähimatkailu kiinnostaa nykyisin siinä missä kaukomatkatkin. Juho Pesosen mukaan kaikki lähimatkailu kasvaa. Nyt myös alan toimijat alkavat pitää lähimatkailua voitollisena markkinana.

– Jos ihmiset saadaan vaihtamaan kaukomatkat lähimatkoihin, sillä on suuri vaikutus ympäristön kannalta. Voi tosin olla myös, että ihmiset tekevät kaukomatkojensa lisäksi vielä lähimatkoja.

Oulun yliopiston Saarisen mukaan niin lähimatkailua kuin kesämökkimatkailuakin on vaikea tilastoida.

– Myös maaseutumatkailuun uskotaan paljon, mutta kasvu ei ole faktuaalisesti ollut suurta eli ei se niin vetovoimaista ole kuin voisi olla.

Saarisen mukaan se johtuu osittain siitä, että esimerkiksi useat maaseutukohteet ovat heikosti saavutettavissa.

Ekologisuutta vaaditaan matkakohteessa

Vaikka lentämisestä ei olisi kyettykään luopumaan, ympäristötietoisuuden lisääntyminen näkyy isona trendinä perillä matkakohteessa: turistit vaativat jo ekotekoja matkailuyrittäjiltä.

– He haluavat tietää, hoidetaanko asiat kestävästi ja kyselevät esimerkiksi, onko ruoka paikallista ja ympäristöystävällistä. Yhä enemmän kysytään myös hiilineutraaliudesta ja vaaditaan muovittomuutta.

Pesonen arvelee ilmiön johtuvan siitä, että kyseessä on pieni käyttäytymisen muutos, joka ei vaadi paljon luopumista.

Jarkko Saarisen mukaan matkailun osuus ihmisten vapaa-ajasta on ajallisesti pienempää kuin aiemmin, mutta ajankäyttöä on tehostettu.

– Se näkyy siinä, että käydään pyörähtämässä kaupunkilomalla useita kertoja vuodessa. Ympäristön kannalta se on paljon tuhoisampaa kuin etelänmatka kerran vuodessa.

Nojatuolimatkailun edellytykset paranevat

Kovin kaukana tulevaisuudessa ei ole sekään tilanne, että nojatuolimatkailusta tulee varteenotettava vaihtoehto fyysiselle matkustamiselle.

Saarisen ja Pesosen mukaan virtuaalitodellisuus on vielä osa matkailumarkkinointia, ei matkustamista korvaava vaihtoehto.

– Virtuaalitodellisuuden avulla pystyy jo tutustumaan etukäteen esimerkiksi siihen, millainen matkakohde on vaikkapa Machu Picchu (muinainen inkakaupunki Etelä-Amerikassa), Pesonen kertoo.

Kun taas päästään siihen pisteeseen, että virtuaalikypärän avulla pysytään tuottamaan sähköimpulsseilla mielihyvähormoneja, on tilanne kokonaan toinen.

– Silloin voidaan siirtyä sellaiseen maailmaan, jossa juuri kukaan ei enää haluaisi matkustaa, koska tuntuisi paljon paremmalta laittaa lasit päähän ja nauttia.

Tuolloin kotisohvalta tosin tehtäisiin matkoja kaukaisiin galakseihin.