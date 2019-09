Fakta

Taistelualueille mennään myös Suomesta

Suomesta Syyrian ja Irakin taistelualueille on matkustanut yli 80 viranomaisten tunnistamaa täysi-ikäistä henkilöä.

Sisäministeriön selvityksen mukaan lähtijöistä yli viidennes on naisia. Taistelualueilla naisten rooli liittyy usein kodinhoitoon ja lasten kasvattamiseen, mutta naisia toimii myös aseellisissa tehtävissä.

Lapsia taistelualueille on viety noin kolmekymmentä. Heistä osa on jo täysi-ikäisiä, mutta taistelualueilla on myös siellä syntyneitä lapsia.

Radikalisoituminen

Väkivaltainen radikalisoituminen tai ekstremismi tarkoittaa väkivallan käyttämistä ja sillä uhkaamista tai siihen kannustamista.

Väkivaltaista toimintaa perustellaan ja oikeutetaan aatemaailmalla, ideologialla tai ääriuskonnollisuudella.

Äärimmillään väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa terrorismiin.