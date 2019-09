Sonja Raitamäki SYL:n pääsihteeriksi

Riitta Alakoski

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n (SYL) uudeksi pääsihteeriksi on valittu turkulaislähtöinen Sonja Raitamäki. Raitamäki on alunperin kotoisin Laitilasta. Hän muutti Turkuun opiskelemaan vuonna 2011.

– Kuvailen itse tätä aina niin, että vaikka olen kotoisin Laitilasta, sydämeltäni olen turkulainen, Raitamäki sanoo.

Raitamäki on koulutukseltaan ympäristösuunnittelija, mutta työuransa hän on tehnyt järjestötoiminnan parissa. Hän on työskennellyt muun muassa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa asiantuntijana ja varapuheenjohtajana Suomen opiskelijakuntien liitossa.

Suomen ylioppilaskuntien liitossa hän on ehtinyt työskennellä jo 1,5 vuotta sosiaalipolitiikan asiantuntijana ja vaikuttamisen koordinaattorina.

Tiedon uudesta nimityksestä hän sai perjantaina iltapäivällä.

– SYL on hieno organisaatio, jota on upeaa päästä johtamaan. Pääsihteerikaudelleni osuu myös SYL:n 100-vuotisjuhla ja sitä on hienoa päästä juhlistamaan opiskelijoiden ja alumnien kanssa, Raitamäki kommentoi.

Pääsihteerin alkava kausi on kolmivuotinen kestäen vuoden 2022 loppuun. Nykyisen pääsihteerin toimikausi päättyy vuodenvaihteessa.

– Rakas liittomme saa Raitamäestä avoimuuteen ja yhdenvertaisuuteen vahvasti toiminnassaan nojaavan johtajan. Hänen luotsaamanaan pian satavuotias järjestömme tulee tekemään rohkeaa edunvalvontaa tulevina vuosina, hallituksen varapuheenjohtaja Kim Kujala iloitsi liiton tiedotteessa.