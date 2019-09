Kela: Tuhannet opiskelijat eivät ole hakeneet oppimateriaalilisää

Kelan mukaan moni oppimateriaalilisään oikeutettu nuori opiskelija ei ole hakenut lisää. Kelan elokuun tilaston perusteella jopa 8 000 lisään oikeutettua ei ole hakenut tukea.

Opintorahan oppimateriaalilisää on maksettu pienituloisten perheiden opiskelijoille elokuusta alkaen. Ammatti- tai lukio-opinnoissa oleva nuori on oikeutettu lisään, jos hänen vanhempiensa yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa. Oppimateriaalilisä on 46,80 euroa kuukaudessa.

Kela on maksanut oppimateriaalilisää niille pienituloisten perheiden opiskelijoille, jotka saavat jo opintotukea.

Jos oppimateriaalilisään oikeutettu ei ole opintotuen saaja, hänen on haettava ensiksi opintotukea. Kun opiskelija hakee tukea, Kela selvittää automaattisesti, mitä kaikkia opintotuen osia hän voi saada.

Kelan mukaan opintorahan oppimateriaalilisää sai elokuussa 21 616 opiskelijaa. Heistä 17-vuotiaita oli 9 408 ja 16-vuotiaita 2 862.

– Ei ole mitään loogista syytä sille, että 16-vuotiaita saajia olisi olennaisesti vähemmän kuin 17-vuotiaita. Moni opiskelija ei ole ilmeisesti tiennyt, että hänen kannattaa hakea opintotukea. Tilaston mukaan oppimateriaalilisän alikäyttöä on myös 15-vuotiaissa, etuuspäällikkö Piia Kuusisto kertoo Kelan tiedotteessa.

Opintotukea voi hakea verkossa tai hakemuslomakkeella OT 1.