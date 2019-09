Susikonfliktia koitetaan lieventää tietoa lisäävällä hankkeella

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoiman, lokakuun alussa alkavan, kuusi vuotta kestävän LIFE BorealWOLF -hankeen keskeisenä tavoitteena on parantaa suden hyväksyttävyyttä Suomessa ja lievittää suteen liittyviä ristiriitoja. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä tiedon välitystä ja etsimällä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla suden aiheuttamia vahinkoja, susipelkoa ja laitonta tappamista voidaan vähentää.

– Lähtökohdat keskustelussa ja viestinnässä ovat erilaisia. Lounais-Suomessa, jossa asutus on tiheämpää, keskustelu koskee enemmän suden kuljeskelua asutuksen lähellä. Itä-Suomessa taas huolenaiheena ovat enemmän koiravahingot, kertoo Luonnonvarakeskuksen

tutkimusprofessori Ilpo Kojola.

Hanke tukee myös susikannan vakauttamista suotuisalle suojelutasolle. Osana hanketta halutaan saada tarkka arvio susikannasta, jota lähdetään toteuttamaan DNA-näytteiden keruulla ja analysoineilla. Näistä näytteistä saadaan tietää syntyneet poikueet.

– DNA-analyysi on avain asemassa LIFE-hankkeessa. Pyrimme kehittämään kustannustehokkaan tavan saada selville, kuinka monta pentuetta vuosittain syntyy. Lisääntymisen määrä on susikannan voinnin paras mittari, kun taas yksilöiden kokonaismäärä synnyttää helposti kiistelyä ja on vaikeammin mitattavissa, selittää Kojola.

Seurantaa suorittamassa ovat Riistakeskuksen kanssa noin kahden tuhannen vapaaehtoisen joukko.

Hankeen toteuttajana on Luke yhdessä Suomen riistakeskuksen, Itä-Suomen poliisilaitoksen, Metsähallituksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa. Hanke toteutetaan koko Suomessa lukuun ottamatta poronhoitoaluetta.

Yhteistyötahoina mukana ovat myös Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto ja Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto. Kokonaiskustannuksiltaan 5,5 miljoonan euron hanketta rahoittavat Euroopan unioni, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä toteuttavat organisaatiot.