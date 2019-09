Porin kaupunki aloittaa kampanjan, jolla koitetaan houkutella uusia muuttajia kaupunkiin. Kaupunki haastaa kaikki porilaiset ilmiantamaan ystävänsä, jotka olisivat potentiaalisia uusia porilaisia. Ystävänsä ilmiantaneet porilaiset ja ilmiannetut voivat voittaa yhteisen viikonlopun Porissa.

Porin päivänä 28. syyskuuta 200 ensimmäistä ilmiantajaa saa itselleen vapaalipun uimahalleihin, Satakunnan museoon, Porin taidemuseoon, Luontotalo Arkkiin tai Rosenlew-museoon.

– Haluamme, että potentiaaliset porilaiset pääsevät tutustumaan Poriin ja sen tarjoamiin antimiin elämysviikonlopun kautta. Voittajat saavat majoituksen Porissa sekä heidän mielenkiintonsa mukaan järjestettyä ohjelmaa, unohtamatta ruokaa ja juomaa, toteaa viestintäyksikön päällikkö Salla Rajala kaupungin tiedotteessa.

Uudet asukkaat on Porissa jo pitkään toivotettu tervetulleeksi tervetuliaiskortilla. Kortissa on neuvottu, mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja sen kautta on saanut kuukauden maksuttomat bussikyydit. Nyt Porissa otetaan käyttöön uusi Muuttovoitto-sovellus, jolla muuttajat pääsevät esimerkiksi maksuttomasti pari kertaa uimaan, kiertämään museot sekä saavat kuukauden maksuttomat bussikyydit. Alennuksia on paljon myös kahviloihin, ruokapaikkoihin ja harrastuksiin.

– Tapa on suhteellisen yleinen ainakin pienillä paikkakunnilla, mutta muualla Suomessa ei ole viety muuttajien etuuksia näin pitkälle, sanoo viestintäsuunnittelija Marika Virtanen tiedotteessa.