Estonian hautarauhaa ehkä rikottu – Merivoimien alus on paikalla

Rajavartiolaitos epäilee, että Estonian hautarauhaa on rikottu. Saksalainen sukellustukialus Fritz Reuter saapui 23.9. iltapäivällä Estonian hylylle. Alus on paikalla edelleen ja Suomen viranomaiset seuraavat tilannetta. Petteri Partanen Merivartiostosta kertoo, että paikalla on yksi Merivoimien alus, jonka lisäksi tilannetta seurataan erilaisilla valvontamenetelmillä.

– Tiedämme koko ajan, että mitä siellä tapahtuu. Meillä on sellainen epäily, että kyse on jonkinlaisista kuvausryhmistä, kun katsotaan heidän varustustaan ja toimintaansa, Partanen kertoo.

Rajavartiolaitos sai ennakkotiedon, että aluksen henkilöstön tarkoituksena oli sukeltaa alueella. Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva otti yhteyttä Fritz Reuteriin ja muistutti aluksen henkilöstöä hautarauhasta kehottaen näitä olemaan sukeltamatta alueella. Rajavartiolaitoksen toimista huolimatta Fritz Reuterilta laskettiin mereen todennäköisesti sukellusrobotti, joka nostettiin ylös myöhään illalla. Tämän perusteella Rajavartiolaitos epäilee, että hautarauhaa on rikottu.

Estonian hylky sijaitsee kansainvälisellä merialueella Suomen talousvyöhykkeellä. Estonian hautarauha on kirjattu lakiin ja sen noudattamista valvoo Länsi-Suomen merivartiosto. Ruotsissa ja Virossa on vastaava sääntely, mutta Saksa ei ole liittynyt Estonian hautarauhaa suojaavaan sopimukseen.

Syytä Saksan jäämiseen pois hautarauhan turvaavasta sopimuksesta Partanen ei osaa sanoa.

– Kyseessä on kohta 25 vuotta vanha asia, joten en osaa sanoa, miksi jotkut valtiot ovat tähän liittyneet ja toiset eivät. Se on sitten enemmän politiikkaa, Partanen kuvailee.

Suomen viranomaisilla ei ole toimivaltuuksia paikalla, mutta jälkikäteen asialla voi olla seurauksia. Hautarauhan rikkomisesta voidaan rikoslain mukaan tuomita sakkoja tai enintään vuosi vankeutta.

– Jälkikäteiset toimet hoidetaan kansallisena ja kansainvälisenä viranomaisyhteistyönä, joten ei tämä välttämättä tähän jää. Saksalaisia on informoitu ja he ovat toimivaltaisia oman valtionsa kansalaisten osalta. Kun kyseessä on epäily rikosasiassa, esitutkinnasta vastaa meillä poliisi, Partanen toteaa.

– Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, että mitä tutkittaisiin, miten tutkinta etenisi ja kuka sen tekisi, Partanen jatkaa.

Rajavartiolaitos on dokumentoinut tapahtuman. Radiokeskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että aluksella on ollut myös Ruotsin kansalaisia.

Kuva Fritz Reuterin kannella näkyneestä mahdollisesta vedenalaisesta robotista, jonka epäillään liittyvän tapaukseen. Kuva on otettu Rajavartiolaitoksen helikopterista. #estonia #hautarauha pic.twitter.com/iUITm2DrbG — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) September 24, 2019

M/S Estonia upposi myrskyssä 28.9.1994. Onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä. Estonia otettin käyttöön vuonna 1980 ja se valmistettiin saksalaisella Meyer Werftin telakalla Papenburgissa.

