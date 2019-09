Aasinmaitoa, kiehuvaa vettä tai mehupaastoa syövän hoitoon – Vastuuttomat uskomushoitovideot leviävät Youtubessa

Anna Kilponen

Kurkumaa, ruokasoodaa, jopa mehudieettiä tarjotaan syövän hoitoon Youtube-videopalvelussa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kävi läpi Youtube-videoita kymmenellä eri kielellä ja löysi 80 videota, jotka sisälsivät harhaanjohtavaa ja valheellista terveystietoa.

Suurin osa videoista esitteli valehoitoja syövän parantamiseksi. Osalla videoista oli jopa yli miljoona katselukertaa. "Hoitoina" mainostettiin erilaisia paastoja tai tiettyjä tuotteita.

Jotkut Youtube-videoiden tekijät kehottivat juomaan aasinmaitoa tai kiehuvaa vettä syövän parantamiseksi. Yhdelläkään näistä niin kutsutuista hoidoista ei ole tieteellistä näyttöä.

Selvityksessä oli mukana englanninkielisten lisäksi videoita useilla eri kielillä, kuten portugaliksi, venäjäksi, arabiaksi, ranskaksi, italiaksi ja saksaksi.

Esimerkiksi venäjänkielisessä palvelussa hakusana "syöpähoito" toi esiin videoita, joissa neuvottiin juomaan nestettä, johon on sekoitettu ruokasoodaa. Seuraavaksi palvelu suositteli esimerkiksi porkkanamehupaastoa hoitona mainostavaa videota.

Ei uusi ilmiö, vain alusta muuttunut

BBC:n kartoituksessa ei ollut mukana suomalaisia videoita, mutta kun Suomen Youtubeen syöttää hakusanaksi "syöpähoito", saa tulokseksi jo ensimmäisellä haulla videon, jossa mies väittää parantuneensa virtsarakon syövästä ruokavalion avulla.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen mielestä on aina huolestuttavaa, jos vakavasti sairaita ihmisiä höynäytetään.

Hän muistuttaa kuitenkin, että kyseessä ei uusi ilmiö. Vastaavaa on esiintynyt vuosikymmenten varrella niin puskaradioissa kuin sensaatiolehdissäkin – nyt vain alusta on muuttunut.

– Some on tuonut uuden alustan hörhöilylle. Aina löytyy ihmisiä, jotka uskovat hömppään, kuten vaikkapa enkeli- ja yksisarvishoitoihin. Sitten on niitä, jotka tekevät niistä bisnestä ja huijaavat, Myllymäki kertoo.

Hänen mielestään valehoitoon tarrautumisen taustalla voi olla joskus epätoivo.

– Vaikka syövänhoitotulokset Suomessa ovat maailman parhaimpia, syöpään kuollaan silti. Vastaan voi tulla tilanne, jossa hoidot eivät enää auta tai sitten syöpä havaitaan liian myöhään. Silloin osa sairastuneista voi haluta tarttua viimeiseen oljenkorteen.

Vaarana haitalliset yhteisvaikutukset

Osa potilaista ei välttämättä kerro käyttämistään uskomushoidoista lääkärin vastaanotolla teilatuksi tulemisen pelossa.

Jos potilas kokee saavansa hyvinvointityyppisistä luontaishoidoista henkistä helpotusta ja hyvinvointia, ei niissä Myllymäen mielestä mitään pahaa ole.

– Jos taas ostaa yrttejä ja puristeita ja jättää lääkärin määräämät lääkkeet ottamatta, niin sitten ollaan jo vaarallisilla vesillä.

Luontaisvalmisteissa käytetyistä kasveista osa voi olla myös myrkyllisiä tai niillä on haitallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Esimerkiksi kansanlääkinnässä käytetyllä mäkikuismalla on Myllymäen mukaan hankalia yhteisvaikutuksia verenohennuslääkkeiden, kuten Marevanin kanssa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– On pöljää väittää, että tuote on turvallinen, koska se on luomua tai luontaistuote. Luonnossa on myös todella myrkyllisiä aineita. Onhan kärpässienikin luomu.

Korkea koulutuskaan ei aina riitä

Avainasemassa valheellisen ja harhaanjohtavan tiedon kitkemisessä ovat Myllymäen mielestä koulut ja yliopistot, joiden tehtävä olisi opettaa kriittistä ajattelua.

Aina tosin korkea koulutustasokaan ei riitä.

– Jos joku uskoo Aku Ankkaan ja yksisarvisiin, niin minkäs sille tekee.

Myllymäki ei usko, että netissä rehottava valheellinen terveystieto saataisiin kokonaan kitkettyä.

– Kuka pystyisi kaikkia sivustoja vahtimaan? Se vaatisi oman nettipoliisinsa. Voi olla, että peli on jo menetetty, sillä ihmiset eriytyvät nykyisin omiin totuuksiinsa.

Algoritmi ei arvioi luotettavuutta

Data-analyytikko Erin McAweeney kertoi BBC:lle, että Youtuben algoritmi ei kykene arvioimaan tiedon luotettavuutta, joten se suosittelee käyttäjälle lisää samankaltaisia videoita, joita hän on juuri katsellut.

Myös Youtubea mainoskanavanaan käyttävät yritykset voivat joutua kiusalliseen tilanteeseen.

Useiden videoiden yhteydessä oli BBC:n tutkimassa aineistossa myös mainontaa. Mainostajien joukossa oli myös tunnettuja brändejä, kuten Samsung, Heinz ja Clinique. Mainoksista hyötyvät rahallisesti paitsi Googlen omistama Youtube, myös videon tekijät.

Youtubessa mainokset voidaan kohdentaa joko tietyille alueille tai yleisölle. Yhtiöstä kerrottiin BBC:lle, että systeemi, joka määrittää, mikä mainos näytetään kenellekin, on monimutkainen.

Youtube voi kuitenkin estää videon tekijöitä hyötymästä mainonnasta. Siihen suuntaan palvelussa ollaankin jo menossa.

"Humpuuki ei poistu kieltämällä"

Suomeen on jo kymmenen vuoden ajan yritetty saada niin sanottua puoskarilakia, mutta tie on ollut kivinen. Viime syksynä lain valmistelu aloitettiin sosiaali- ja terveysministeriössä. Vaihtoehto- ja uskomushoitojen sääntylymahdollisuuksien selvittäminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

– Lääkäriliitossa ymmärretään kyllä, että humpuuki ei poistu maailmasta kieltämällä, täydellistä kieltolakia siitä ei voi tulla. Jos se kuitenkin pysyttäisiin rajoittamaan edes siihen, että vakavasti sairaita ja pikkulapsia ei saisi mielivaltaisesti hoitaa näillä kummallisilla aineilla, Kati Myllymäki toteaa.

Hänen mukaansa luontaisterapeuteilla olisi myös oltava velvollisuus olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin.

Yrittäjäpuolella on noussut myös esiin näkemys, että laissa turvattaisiin se, että kursittamattomat eivät saisi antaa vaihtoehtohoitoja.

Myllymäen mukaan ammatinharjoittajat haluaisivat nimikesuojan, jotta he voisivat nostaa vaihtoehtohoitonsa terveydenhuollon toiminnaksi.

– Silloin toiminta olisi arvonlisäverosta vapaata. Taloudellisia vaikuttamia ei pidä vähätellä, sillä tässä on kyse myös ammatti-, toimeentulo- ja kilpailuedun hakemisesta, hän muistuttaa.