Sitran yliasiamiehestä dramaattinen äänestys – Jyrki Katainen voitti kilpailijansa vain yhden äänen erolla

Jussi Orell

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johtoon nousee väistyvä EU-komissaari ja ex-pääministeri Jyrki Katainen. Sitran hallintoneuvosto päätti asiasta perjantaina haastateltuaan sitä ennen loppusuoran ehdokkaat eli Kataisen ja tulevaisuuden tutkimuksen professorin Markku Wileniuksen Turun yliopistosta https://twitter.com/SitraFund.

Kataisen valinnan arveltiin ratkeavan jo viime viikolla Sitran hallituksen esitettyä tätä tehtävään. Yhdeksästä kansanedustajasta koostuva hallintoneuvosto otti kuitenkin aikalisän ja ilmoitti haluavansa haastatella molemmat ehdokkaat.

Kataisen voitto ratkesi äänestyksessä vain yhden äänen erolla 5-4.

– Hallintoneuvosto käsitteli asiaa perusteellisesti ja äänestyksen tuloksena komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen valittiin tehtävään, sanoo Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Lindtman tiedotteessa.

Katainen luonnehtii itseään luonteeltaan "sitralaiseksi".

– Suomen edelläkävijyyden mahdollistaminen yhteiskunnallisissa muutoksissa ja ratkaisujen löytäminen kestävään hyvinvointiin ovat lähellä sydäntäni, hän toteaa.

Hallintoneuvostossa istuvat puheenjohtaja Lindtmanin (sd.) lisäksi Pia Viitanen (sd.), Jani Mäkelä (ps.), Ville Vähämäki (ps.), Kalle Jokinen (kok.), Petteri Orpo (kok.), Markus Lohi (kesk.), Hanna Sarkkinen (vas.) ja Mari Holopainen (vihr.).

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Perussuomalaisten Mäkelä esitti Wileniuksen valitsemista, mutta Katainen tuli valituksi suljetussa lippuäänestyksessä.

Palkka lähes 19 000 euroa

Hallintoneuvosto on käyttänyt Sitrassa valtaa aiemminkin. Silloinen hallintoneuvosto valitsi ex-pääministeri Esko Ahon yliasiamieheksi vastoin Sitran hallituksen esitystä vuonna 2003. Päätös oli tuolloin yksimielinen. Hallitus oli esittänyt tehtävään taloustieteen professori Bengt Holmströmiä. Vuonna 1967 perustettu Sitra on eduskunnan alainen rahasto, joka perustettiin Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Sitran tehtävänä on visioida ja rakentaa menestyvää Suomea muun muassa ennakoimalla yhteiskunnan muutoksia ja kehittää kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Kataisen palkka yliasiamiehenä on vajaat 19 000 euroa kuukaudessa. Yliasiamiehen tulospalkkiojärjestelmästä ja lisäeläkejärjestelystä luovutaan. Sitran nykyisen yliasiamiehen Mikko Kososen kausi päättyy vuodenvaihteessa.

Juttua on päivitetty klo 15.00. Otsikkoa on muokattu ja juttuun on lisätty Antti Lindtmanin ja Jyrki Kataisen kommentit.