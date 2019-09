Liike Nyt toimitti kannattajakortit puoleen perustamiseksi – Aiemmin halusi lakkauttaa puoluetuet

Vanessa Valkama

Liike Nyt on saanut kerättyä puolueen perustamiseksi vaaditut 5 000 kannattajakorttia, jotka se luovuttaa oikeusministeriöön tänään. Tällä hetkellä poliittisena liikkeenä toimiva ryhmä toimittaa kannattajakortit oikeusministeriöön kello 11.

Tiedotteen mukaan Liike Nyt haluaa uudistaa politiikkaa ottamalla enemmän ihmisiä mukaan päätöksentekoon. Kannattajakorttien kerääminen puolueen perustamiseksi alkoi elokuussa.

5 000 kannattajakortin lisäksi puolueen perustaminen edellyttää otetta yhdistysrekisteristä, jäljennöstä puolueen säännöistä ja yleisohjelmaa.

Virallisena puolueena Liike Nyt saisi puoluetukea yhdestä kansanedustajasta, eli Harry "Hjallis" Harkimosta.

Tänä vuonna puoluetuki on 148 175 euroa puolueen yhtä kansanedustajaa kohti vuodessa. Valtioneuvoston kansliasta kerrottiin keväällä Lännen Medialle, että tukea voi hakea myös kesken eduskuntakautta.

Harkimo lähti kokoomuksesta viime eduskuntakaudella, ja Liike Nyt perustettiin vuoden 2018 keväällä. Silloin liike kertoi haluavansa lakkauttaa koko puoluetukijärjestelmän.

Harkimo kertoi keväällä Lännen medialle, että puolueeksi rekisteröityminen liittyy Liike Nytin toiminnan rahoittamiseen. Tällä hetkellä Liike Nyt on yhdistys, joka voi kerätä varoja lähinnä omista taskuistaan tai lahjoituksista.

Liike Nyt avasi keskustelun puolueen perustamisesta keväällä. Kun ryhmä perustettiin, sen oli tarkoitus tarjota vaihtoehto perinteiselle politiikalle ja puolueille.

Kesäkuussa Liike Nyt perusteli verkkosivuillaan, että puolueena ryhmällä olisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa nykyisessä poliittisessa järjestelmässä.

Puoluestatuksen puuttuminen on sulkenut Liikkeen ulos esimerkiksi monista gallupeista ja vaalipaneeleista, jolloin ehdokkaiden näkyvyys on kärsinyt. Liike Nytin mukaan puolueen asemassa myös ehdokkaiden asettaminen on helpompaa, kun valitsijayhdistyksiä ei tarvita.

Verkkosivujen mukaan puolueen perustaminen ei muuta Liikkeen alkuperäistä tarkoitusta, vaan on juridinen järjestäytymismuoto.

Puoluerekisteriin merkitään hakemuksesta yhdistysrekisteriin merkitty rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Puoluerekisteriä pitää oikeusministeriö.

Kevään eduskuntavaaleissa Harry Harkimo tuli valituksi Liike Nytin ainoaksi kansanedustajaksi lähes 13 000 äänellä. Harkimo oli ehdolla Uudenmaan vaalipiiristä. Kaikkiaan yhdistyksellä oli reilut sata eduskuntavaaliehdokasta eri puolilla Suomea.