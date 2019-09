Rajavartiolaitos saa uudeksi päällikökseen kenraalimajuri Pasi Kostamovaaran.

Hänet nimitetään virallisesti huomenna presidentin esittelyssä. Apulaispäälliköksi nimitetään kontra-amiraali Markku Hassinen.

Nimitykset ovat määräaikaisia vuoden 2024 loppuun. Uudet päälliköt aloittavat tehtävän lokakuun alussa.

Kenraalimajuri Kostamovaara on palvellut Rajavartiolaitoksessa vuodesta 1986 lähtien muun muassa Suomen pysyvän EU-edustuston rajaturvallisuusasiantuntijana, Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajana, Rajavartiolaitoksen esikunnassa raja- ja meriosaston sekä henkilöstöosaston osastopäällikkönä. Tällä hetkellä hän toimii Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkönä.

Uusi apulaispäällikkö Hassinen on ollut Rajavartiolaitoksen palveluksessa vuodesta 1987. Hän on toiminut muun muassa Suomen pysyvän EU-edustuston rajaturvallisuusasiantuntijana, Suomenlahden merivartioston komentajana ja Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikkönä. Tällä hetkellä Hassinen on Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikkö.

Kostamovaara korvaa tehtävänsä jättävän kenraaliluutnantti Ilkka Laitisen.

Laitinen ilmoitti syyskuun alussa jättävänsä tehtävänsä Rajavartiolaitoksen päällikkönä vakavan sairauden vuoksi.

Rajavartiolaitoksen sotilasvirat voidaan täyttää haettavaksi julistamatta.

Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat valtakunnan rajojen valvonta, henkilöliikenteen rajatarkastukset rajanylityspaikoilla sekä ihmisten pelastaminen ja ympäristövahinkojen torjunta merellä.