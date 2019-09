Yli vuosikymmenen ajan järjestetyt viinitastingit olivat laittomia – törkeä alkoholirikos etenee syyteharkintaan

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi törkeän alkoholirikoksen esitutkinnan. Poliisi tutki epäiltyä, jonka yhtiö on järjestänyt yli kymmenen vuoden ajan viininmaistelutilaisuuksia eli tastingejä. Järjestäjä ei kuitenkaan ollut hankkinut anniskelulupaa tastingeihinsä, vaikka yli 2,8-prosenttisten alkoholijuomien myynti ja välittäminen on aina luvanvaraista elinkeinon harjoittamista. Anniskeluluvan myöntää kirjallisesta hakemuksesta anniskelupaikan sijaintipaikan aluehallintovirasto.

Tilaisuuksia on järjestetty vuosittain alle kymmenen, ja niihin on kerralla osallistunut noin 15 henkilöä. Tastingien ohjelmaan on sisältynyt viinien lisäksi kevyt ruokatarjoilu sekä viiniaiheinen luento.

Viininmaistajaisissa testataan yleensä 3–8 eri viiniä. Viinien arviointiin kuuluu viisi kriteeriä: väri, rakenne, tuoksu, maku ja jälkimaku. Niiden myötä viininmaistelussa noudatetaan viisivaiheista menettelyä: katso, pyöräytä, haista, maista ja makustele.

Maistajaisissa, joissa arvioidaan ammattimaisesti lukuisia viinejä, viininmaistajat useimmiten sylkevät viinin pois arvioituaan sen laadun. Sylkemisestä huolimatta viiniä kuitenkin imeytyy suun limakalvojen läpi, joten useiden kymmenien viininäytteiden maistaminen voi aiheuttaa päihtymisen viinien alkoholimääristä riippuen.

Helsingin poliisi katsoo esitutkinnassaan epäillyn anniskelleen maistatustilaisuuksissa luvattomasti. Maistatusten hinnaksi ilmoitettiin 45–70 euroa. Niitä markkinoitiin yhtiön nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Osallistujat maksoivat osallistumismaksun yhtiön tilille.

– Tutkinnan perusteella on syytä epäillä rikoshyödyn olleen useita kymmeniä tuhansia euroja. Rikoksen toiminnasta tekee se, että epäilyllä ei ollut lain vaatimia lupia tapahtumien järjestämiseen, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Pekka Seppälä Helsingin poliisilaitokselta.

Törkeä alkoholirikos etenee syyteharkintaan. Teonkuvaukseltaan tutkittava rikos on Seppälän mukaan poikkeuksellinen, eikä hänen tiedossaan ole vastaavanlaisia rikoksia.