Näin budjetti vaikuttaa arkeesi: Keskituloisen palkasta tippuu 160 euroa vuodessa, autoilu kallistuu

Vanessa Valkama

Hallituksen tiistai-iltana julkistama budjettiesitys näkyy keskituloisen kukkarossa.

Veronmaksajien keskusliitto on laskenut, että verotuksen kiristyminen leikkaisi keskituloisen nettopalkasta 160 euroa vuodessa. Arviossa on huomioitu myös sosiaalivakuutusmaksujen ennakoitujen muutosten vaikutukset veroihin.

Veronmaksajien laskujen mukaan keskituloisen, eli 3 452 euroa kuussa ansaitsevan, palkansaajan veroprosentti on ensi vuonna nousemassa 0,4 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,8 prosenttiin. Kuukaudessa palkasta lähtisi siis 13 euroa enemmän kuin nyt.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen sanoo liiton tiedotteessa, että palkansaajien nettoansion ja ostovoiman leikkaaminen veroja kiristämällä tuskin edistää palkkamalttia.

– Budjettiriihestä tuli nyt kylmä veroviesti palkansaajille ja käynnistyvälle liittokierrokselle.

Ansiotuloverotusta kevennetään kuitenkin hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti 200 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille sekä eläketulon ja etuustulojen saajille.

Budjettiesitys vaikuttaa myös autoiluun, kun fossiilisten polttoaineiden verotusta ollaan kiristämässä elokuussa 2020. Veronmaksajien keskusliiton arvion mukaan bensavero on kiristymässä 6,3 senttiä ja dieselin vero 6,9 senttiä litralta.

Budjettiesityksen mukaan liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan yhteensä kuluttajahintojen ennustettua nousua vastaavalla 250 miljoonalla eurolla, joka sovittiin hallitusohjelmassa.

Hallituksen mukaan polttoaineverotuksen korotuksia kompensoidaan pienituloisille perusturvan etuuskorotuksilla ansiotuloverotuksen kevennyksillä. Hallitusohjelman muita energiaverotusta koskevia veromuutoksia ei toteuteta vielä ensi vuonna.

Ensi vuodelle tupakkaveron korotus on 50 miljoonaa euroa, mikä nostaa Veronmaksajien laskelman mukaan 8 euron tupakka-askin hintaa 45 senttiä. Tupakkaverotusta on tarkoitus kiristää edelleen 50 miljoonalla eurolla vuosittain.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Virvoitusjuomien veroa korotetaan ensi vuonna 25 miljoonalla eurolla. Korotuksessa painotetaan sokeripitoisia juomia, joiden hinta nousee Veronmaksajien mukaan yhdeksän senttiä pullolta.

Myös alkoholiveroa korotetaan 50 miljoonalla eurolla. Hallitusohjelman verolinjaukset on tarkoitus toteuttaa asteittain vaalikauden aikana.

Hallitus on päättänyt myös leikata kotitalousvähennystä, jonka enimmäismäärää ollaan alentamassa 2 400 eurosta 2 250 euroon. Vähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin.

Kotitalousvähennyksen leikkaaminen on Veronmaksajien keskusliiton mukaan selkeä pettymys. Liitto muistuttaa tiedotteessaan, että kotitalousvähennyksellä on jatkuvasti suuri merkitys harmaan talouden vastaisessa taistelussa ja sen avulla on myös synnytetty työllistävä kotitalouspalvelujen toimiala Suomeen.

Budjettiesityksessä asuntolainan korkojen vähennysoikeutta pienennetään edelleen asteittain hallituskauden aikana. Ensi vuonna asuntolainan koroista vähennyskelpoista on 15 prosenttia, kun tällä hetkellä vähennyskelpoista on 25 prosenttia.

Lapsiperheiden etuuksia sen sijaan nostetaan. Budjettiesityksessä korotetaan lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja neljännestä sekä sitä seuraavista lapsista maksettavaa lapsilisää 10 eurolla. Elatustukea korotetaan 7 eurolla.

Näihin uudistuksiin ehdotetaan yhteensä 36,3 miljoonan euron määrärahalisäystä.