Brother Christmasina tunnettu Ari Koponen tuomittiin rahankeräysrikoksesta sakkoihin – maksettavaa kertyy 1035 euroa

Taneli Koponen

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Brother Christmas -hyväntekeväisyyshahmona toimineen Ari Koposen vuonna 2017 tapahtuneesta rahankeräysrikoksesta sakkorangaistukseen.

Maksettavaa kertyy 15 päiväsakkoa eli yhteensä 1035 euroa. Koponen toimii perussuomalaisten kansanedustajana.

Koposen lisäksi syytteessä oli myös kaksi muuta henkilöä. Oikeus katsoi, että heidän osaltaan rikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Heidät jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

Syyttäjän teonkuvauksen mukaan Brother Christmas-yhdistys on keräysvetoomusten yhteydessä markkinoinut pinssejä, rintanappeja ja rannekkeita siten, että tuotteita on myyty vaihtuvilla hinnoilla 10-25 euron kappalehintaan sekä lisäksi niin sanotuilla minimihinnoilla, joka on mahdollistanut minkä tahansa summan lahjoittamisen.

"Hinnoittelu ja kampanjan viestintä on viitannut selkeästi siihen, että toiminnassa on pyritty saamaan rahalahjoituksia ja siinä on vedottu yleisöön lahjoituksien saamiseksi. Toiminta on pyritty esittämään vastikkeellisena.", teonkuvauksessa todetaan.

Syyttäjän mukaan vastikkeet ovat olleet sellaisia, että pyydettyyn rahasummaan verrattuna vastikkeen arvo on ollut mitätön. Siksi rahanantaja on helposti mieltänyt antavansa lahjoituksen tai ostavansa hyödykkeen ja antavansa sen lisäksi lahjoituksen. Useissa tapauksissa lahjoittajat eivät ole teonkuvauksen mukaan halunneet vastiketta rahoilleen, vaan ovat halunneet tehdä pelkän rahalahjoituksen, syyttäjä katsoo.

Tuomion mukaan kyse ei ole ollut aidosta tuotemyynnistä, koska samaa tuotetta on tarjottu 10-25 euron hinnasta ja tuotemyynnin osuus kerätystä rahasta on ollut vähäinen. Ilman lupaa on kerätty noin 180 000 euroa, josta tuotemyynnin osuus on ollut noin 20 000 euroa. Todistajien mukaan rintanapeista ja rannekkeista pyydetty 25 euron hinta ei ole vastannut tuotteiden markkinahintaa.

Tuomion mukaan yhdistyksen toiminta on jatkunut rahankeräysluvan myöntämisen jälkeen samanlaisena, paitsi mitään tuotteita ei ole enää tarjottu. Lahjoitusta varten on ilmoitettu rahankeräyslupanumero, yhdistyksen tilinumero sekä mahdollisuus lahjoittaa 10, 20 tai 50 euroa myös tekstiviestinä.

Käräjäoikeuden mukaan Koponen on saanut yhdistyksessä suorittamastaan työstä 1500 euron kuukausipalkkaa, joten hyödyn määrä suhteessa rahankeräyksen tuottoon on ollut seitsemän kuukauden ajalta kuusi prosenttia eli vähäinen.

"Tämä tukee Koposen ilmoitusta siitä, että koko keräyksen tuotosta 93 prosenttia on käytetty avustettavien tarpeisiin", tuomiossa todetaan.

Rahankeräyslupaviranomainen on ollut tietoinen yhdistyksen toiminnasta ja myöntänyt luvan, joten oikeus katsoi, että Koponen ei ole salannut lupaharkintaan vaikuttaneita seikkoja.

Koponen vaati, että hänet jätetään tuomitsematta rangaistukseen julkisuuden aiheuttaman haitan vuoksi. Oikeuden mukaan rahankeräyksenä järjestettävä hyväntekeväisyys on avointa toimintaa, josta voi aiheutua myös kielteistä julkisuutta. Oikeus katsoi, että kohtuullinen seuraamus rahankeräysrikoksesta on lievä sakkorangaistus.

Toinen Koposta koskeva syyte hylättiin. Oikeus piti toista tekoa rahankeräysrikoksen sijaan lievänä rahankeräysrikoksena, joka oli vanhentunut.

Tuomio ei ole lainvoimainen.