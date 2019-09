Yle: Suomalaisen liikemiehen kuolemasta on nostettu murhasyyte Ugandassa – matkusti Suvi Lindénin kanssa

Ida Kannisto

Yle kertoo, että Ugandassa viime vuoden helmikuussa kuolleen suomalaisen liikemiehen tapauksen tutkinta on avattu uudelleen. Nyt tapauksessa on uusi käänne, sillä kolmea epäiltyä vastaan on luettu murhasyytteet Ugandan pääkaupungissa Kampalassa.

Suomalainen liikemies löydettiin kuolleena hotellihuoneestaan Ugandan pääkaupungissa Kampalassa viime vuoden helmikuussa. Pian sen jälkeen, kun kuolema nousi otsikoihin, selvisi, että menehtynyt liikemies oli saapunut Kampalaan yhdessä entisen viestintäministerin Suvi Lindénin (kok.) kanssa. Molemmat majoittuivat luksushotellissa Kampalassa.

Samalla kävi ilmi, että miehellä oli mukanaan puolustustarvikeyhtiö Patrian esitteitä sekä lupa esitellä Patrian tuotteita. Patrian myyntipäällikkö oli toimittanut liikemiehelle kirjeitä, joissa lupa oli myönnetty. Patria kommentoi myöhemmin, että kyse oli virhetapauksesta, eikä liikemies saanut Patrialta palkkioita (LM/23.2.2018).

Tapauksesta epäiltyjä henkilöitä syytettiin aiemmin kuolemantuottamuksesta. He odottivat tuomioitaan vapaalla jalalla, koska heidät oli päästetty vapaaksi takuita vastaan. Ylen tietojen mukaan kaikki kolme on nyt vangittu uudelleen.

Oikeudenkäynti oli pitkään seisahduksissa, kunnes kuolemasta aloitettiin uusi tutkinta.

Yle kertoo, että juttu toimitettiin syyttäjälle viime viikolla, minkä seurauksena syytteet muuttuivat kovemmiksi. Niitä käsitellään myöhemmin korkeammassa oikeusasteessa.

Yle kertoo, että suomalaismiehen murhasta epäillään naista, joka on Ugandassa tunnettu suomalaisen tyttöystävänä, ja lisäksi epäiltyinä on naisen kaksi kumppania.