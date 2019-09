Kesko aloitti yt-neuvottelut logistiikan tukitoimissa – pääluottamusmies pelkää sairauspoissaolojen määrän kasvavan

Milla Granlund

Kesko Oyj on aloittanut tänään yt-neuvottelut. Asiasta tiedotti Palvelualojen ammattiliiton keskolaisten ammattiosasto, jonka mukaan yt-neuvottelut koskevat 150 henkilöä. Keskon logistiikassa työskentelee kokonaisuudessaan noin 2000 työntekijää.

Työsuhdejohtaja Petteri Huovinen Keskolta vahvistaa, että yt-neuvottelut on aloitettu. Huovisen mukaan neuvottelujen piirissä on 150 logistiikan tukitoimissa työskentelevää henkilöä. Huovinen kertoo irtisanomisten arvioidun määrän olevan enintään 30, minkä lisäksi tehtävien uudelleenjärjestelyjen ja ulkoistusten myötä työvoiman määrän arvioidaan vähenevän enimmillään yhteensä 52 työntekijällä.

Pääluottamusmies Petri Järvisen mukaan logistiikan tukitoimissa työskentelee paljon henkilöitä, jotka on siirretty kevyempiin tehtäviin terveydentilan vuoksi. Järvisen mukaan työntekijät ovat huolissaan siitä, että ulkoistamisen myötä mahdollisuus siirtää raskaista logistiikan tehtävistä henkilöitä kevyempiin tukitoimiin poistuu.

– Pelkäämme tämän aiheuttavan ennenaikaisia eläköitymisiä ja lisäävän sairauspoissaoloja, Järvinen toteaa.

Huovinen toteaa ymmärtävänsä, että kyseessä on asia, joka henkilöstön edustajien näkökulmasta on arvioitu tärkeäksi, mutta ei usko tehtävien uudelleenjärjestelemisellä ja sairauspoissaoloilla tai eläköitymisillä olevan yhteyttä.

– Pitäisi kysyä heiltä, että mihin tämä perustuu. En näe tällaista yhteyttä, mutta tietysti tämä on niitä huolia, joita henkilöstön edustajien pitääkin tuoda esille omassa näkökulmassaan, Huovinen toteaa.

Työntekijöiden edustajat eivät näe tarvetta yt-neuvotteluille. Logistiikan työmäärät ovat heidän mukaansa kasvaneet viime vuosina merkittävästi eikä tukitoimissa ole lisätty henkilömäärää. Lisäksi ay-toimijat epäilevät Keskon rikkoneen yt-lakia. Heidän mukaansa yt-kutsussa käytetyt sanamuodot viittaavat siihen, että päätökset on tehty jo etukäteen. Huovisen mukaan tässä on kyse virhetulkinnasta.

– Kyse on siitä, että on tehty suunnitelma, jossa todetaan, että suunnitelmana on uudelleenorganisointi. Kustannustehokas toiminta edellyttää suunnitelman mukaan, että kukkavarastointi ulkoistettaisiin. Kyse on suunnitelmasta eikä mitään päätöksiä sen suhteen ole tehty, Huovinen toteaa.

Huovinen kertoo, että ulkoistuksiin liittyviä kumppanikartoituksia on tehty, mutta sopimuksia ei ole allekirjoitettu.

– Tänään olen käynyt työvoimatoimiston kanssa keskusteluja siitä, kuinka henkilöstöä voidaan tarpeen mukaan avustaa, Huovinen toteaa.

Keskossa on käynnissä parhaillaan kahdet yt-neuvottelut, jotka koskevat autoja maahantuovaa K Auto Oy:tä sekä vähittäismyynnistä vastaavaa K Caara Oy:tä.

Juttua täydennetty kello 17.05 Keskon Petteri Huovisen kommenteilla.