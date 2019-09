Yllätystulos: Pohjoismaissa ollaan vähemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin muualla – suuria asenne-eroja idän ja lännen välillä

Vanessa Valkama

Asenteet ilmastonmuutosta kohtaan eroavat maapallolla selkeästi idän ja lännen välillä, selviää YouGov-mielipidemittauslaitoksen kansainvälisestä kyselytutkimuksesta. Idässä ja Lähi-idässä asuvat uskovat lännessä asuvia huomattavasti todennäköisemmin, että ilmastonmuutoksella tulee olemaan suuri vaikutus elämään.

Tutkimus kertoo, että Pohjoismaissa ollaan yleisesti ottaen vähemmän huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kuin muualla maailmassa. Pohjoismaat ovat aivan listan pohjasijoilla, kun vain 10–14 prosenttia uskoo, että ilmastonmuutos tulee sotkemaan heidän elämäänsä suuressa määrin.

Suomessa ilmastonmuutoksen suurin vaikutuksiin uskotaan neljänneksi vähiten, kun tätä mieltä on 14 prosenttia. 28 maan listan häntäpäätä pitävät Norja 12 prosentilla, Ruotsi 11 prosentilla ja Tanska 10 prosentilla.

Aasiassa ja Lähi-idässä suurimmat luvut ovat filippiiniläisillä, joista 75 prosenttia arvelee, että elämä mullistuu merkittävästi. Seuraavaksi eniten näin ajatellaan Vietnamissa (74 prosenttia) ja Intiassa (70 prosenttia). Euroopan huolestunein maa on Espanja, jossa luku on vain 32 prosenttia.

Ilmastonmuutoksen kohtuullisiin vaikutuksiin uskoo Suomessa 34 prosenttia vastaajista, kun näin ajattelee esimerkiksi filippiiniläisistä 19 prosenttia ja espanjalaisista 42 prosenttia.

Kyselyssä suurimpana vastuullisena ilmastonmuutoksen nykytilaan pidettiin Kiinaa. Kuva Pekingin liikenteestä vuodelta 2015.

Ihmiskunta vastuussa

Ylikansallisen YouGov-mielipidemittauslaitoksen 30 000 henkilöä ja 28 eri maata kattava tutkimus kertoo, ettei ilmastonmuutosta koeta ainoastaan muita ihmisiä koskettavaksi asiaksi. Ihmiset kaikkialla maailmassa ovat taipuvaisia uskomaan, että ilmastonmuutoksella tulee olemaan heidän elämässään suuri tai kohtalainen vaikutus.

Maailmanlaajuinen enemmistö kokee, että ilmasto on muuttumassa ja että ihmiskunta on ainakin osittain vastuussa siitä. Ihmisten toimia pääasiallisena syynä ilmastonmuutokselle pitävät herkimmin intialaiset, joista tätä mieltä on 71 prosenttia.

Vähiten todennäköisesti näin uskovat norjalaiset ja saudiarabialaiset 35 prosentilla. Silti Norjassa 36 prosenttia ja Saudi-Arabiassa 48 prosenttia uskoo, että ihmiskunta on osittain vastuussa ilmastonmuutoksesta.

Maasta riippuen ainoastaan 0–6 prosenttia uskoo, ettei ilmastonmuutosta tapahdu lainkaan. Vain 1–9 prosenttia 28 maan asukkaista arvelee, ettei ihmisten toimilla ole ilmastonmuutoksen kanssa mitään tekemistä.

Molempia mielipiteitä kannatetaan todennäköisimmin Yhdysvalloissa, jossa kuitenkin uskotaan ilmastonmuutoksen suuriin vaikutuksiin enemmän kuin Suomessa. Yhdysvaltalaisista vastaajista 24 prosenttia uskoo suuriin vaikutuksiin, kun suomalaisista näin ajattelee 14 prosenttia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tanskan meteorologisen instituutin kuvassa koirat vetävät valjakkoa viime kesäkuussa Grönlannissa, jossa kesän helteet sulattivat merijäätä ennätyksellisen paljon.

Vaikutukset voidaan välttää?

Kyselytutkimuksessa vastaajat arvioivat myös ilmastonmuutoksen pahimpien mahdollisten seuraamusten todennäköisyyttä. Enemmistö kaikissa maissa uskoo, että ilmastonmuutoksesta koituu vakavaa vahinkoa maan taloudelle, kaupunkien jäämistä merenpinnan alapuolelle sekä pieniä sotia.

Ihmiset kuitenkin uskovat, että ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset voidaan välttää. Suurin osa vastaajista uskoo, että tämä vaatii merkittäviä toimenpiteitä, joka tarkoittaa monen mielestä kulutuksen vähentämistä. Vähiten merkittävien toimien vaatimukseen uskoo 50 prosenttia Yhdysvalloissa ja suurimmillaan 82 prosenttia Espanjassa.

Suomalaiset ja ruotsalaiset uskovat herkimmin, että pahimmat vaikutukset voi välttää yksinkertaisesti jatkamalla nykyiseen tapaan. Näin ajattelee Suomessa ja Ruotsissa 21 prosenttia. Osallistujamaista Intiassa (22 prosenttia) uskotaan eniten siihen, ettei pahinta voi enää estää lainkaan.

Vastuu jaetaan

Tutkimuksen vastaajat myöntävät, että heidän maansa voisi osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun nykyistä enemmän. Kyselyn 28 maasta 25:ssä useampi ihminen sanoo, että heidän maansa voisi tehdä enemmän, kuin että maa tekee jo kaiken, mitä mielekkäästi voi.

Ihmiset ovat taipuvaisia uskomaan, että he voisivat myös henkilökohtaisesti tehdä nykyistä enemmän, vaikka arviot ovatkin varovaisempia.

Kun ilmaston nykytilaan etsitään vastuullisia, kaikki saavat osansa syytöksistä. Kaikissa maissa enemmistö uskoo, että "erittäin" tai "melko" vastuullisia ilmastonmuutoksesta ovat kansalliset hallitukset, yritykset teollisuus sekä yksittäiset ihmiset. Tätä mieltä ollaan sekä vauraissa että kehittyvissä maissa.

Aasiassa syytetään enemmän kansainvälisiä elimiä, kun Euroopassa syytetään enemmän yrityksiä ja teollisuutta.

Kun kysytään, mitkä maat ovat erityisesti vastuussa ilmastonmuutoksesta, syyllisinä pidetään eniten Kiinaa ja Yhdysvaltoja, kun Intia jää kolmannelle sijalle.